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Елизавета II по-особенному поддержала принца Гарри и Меган Маркл: фото

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Елизавета II поддержала герцогов Сассекских / Фото из свободных источников

Хотя инсайдеры заявляют, что королева Елизавета II разгневана решением принца Гарри и Меган Маркл сложить полномочия, Ее Величество демонстрирует гармонию в семье. Даже на публичных выходах монарх сохраняет спокойствие и по-особому поддерживает герцогов Сассекских.

Общеизвестно, что Елизавета II – сторонница королевских правил, которые передались ей от родителей. Поэтому, возглавляя британскую монархию, она продолжила все традиции, заложенные ее предками. Так, каждое воскресенье Елизавета II надевает яркое пальто и платье и отправляется на богослужение, сообщает E! News.

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В церковь Елизавета II надела голубое пальто и шляпку с цветами, подобранную под цвет наряда. Королева дополнила образ черными перчатками, обувью на устойчивых каблуках и сумочкой. Особое внимание привлекла брошь в форме снежинки. Именно благодаря этому аксессуару Ее Величество публично поддержала герцогов Сассекских.

Украшение Елизавете II подарил Дэвид Джонстон – бывший канадский генерал-гебернатор. Произошло это в 2017 году. Поэтому, надев эту брошь, королева по-особенному продемонстрировала поддержку принцу Гарри и Меган Маркл, которые сейчас находятся в канадском Ванкувере.

Єлизавета ІІ підтримала Гаррі і Меган
Елизавета II поддержала Гарри и Меган / E! News

Что известно о заявлении Гарри и Меган?

8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят отказаться от королевских обязанностей и не отчитываться Букингемскому дворцу. Кроме этого, герцоги намеревались получить финансовую независимость. Такая новость ошеломила как общественность, так и СМИ. А вот королева Елизавета II, по данным инсайдеров, не сдерживала своего гнева, что узналам о все не от внука, а от журналистов.

После семейного совещания Ее Величество приняла решение. Королева решила согласиться с решением Гарри и Меган, но попросила вернуть все средства, которые были направлены не ремонт поместья герцогов – Фрогмор-хауз. Сейчас супруги живут в Ванкувере, а Меган Маркл уже начала сотрудничество со студией Disney. Сами канадцы не в восторге от переезда герцогов Сассекских. Они уже написали петицию, в которой обратились к правительству с просьбой не покрывать расходы принца Гарри и Меган Маркл за их счет.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Меган Маркл Принц Гарри Королівська сім'я Елизавета II
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