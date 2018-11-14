Фильм "Дикое Поле" получил большой успех в прокате: неожиданные данные

Кинолента "Дикое Поле" появилась в ограниченном прокате 9 ноября. Всего за 4 дня фильм посмотрели более 15 тысяч человек.

Известно, что "Дикое Поле" стал одним из ожидаемых фильмов в Украине, ведь режиссер Ярослав Людигин экранизировал популярную книгу Сергея Жадана "Ворошиловград". Сразу с первых дней проката кинолента получила большой успех.

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Каков кассовый сбор фильма "Дикое Поле"

Показ фильма состоялся на 178 экранах Украины. Поэтому немало зрителей могли насладиться экранизацией известного романа Сергея Жадана. По официальной информации, за 4 дня кассовый сбор "Дикого Поля" составил 1,37 миллиона гривен.

По таким показателям экранизация книги Сергея Жадана превзошел фильмы "Донбасс", "Позывной "Бандерас" и "Когда падают деревья".

Что известно о "Диком Поле"

По сюжету, главный герой киноленты Герман должен вернуться на Донбасс. В его родном городке исчез старший брат, а неизвестные пытаются отобрать семейный бизнес – старую бензоколонку. Герман вступает в борьбу против преступников. Злоумышленники захватывают землю кусок за куском, превращают ее в кукурузные поля и железную дорогу в никуда.

Кинолента снята по роману популярного писателя Сергея Жадана "Ворошиловград". Однако как режиссер, так и сам писатель утверждают, что "Дикое Поле" и издания – это две отдельные истории.

Смотрите трейлер к фильму "Дикое Поле" (видео):

Фильм "Дикое Поле" в мире

Кинолента "Дикое Поле" вышла не только в прокат в Украине, но и в мире. Именно эту киноленту отобрали в конкурсную программу кинофестиваля "Темные ночи" в Таллинне, который пройдет с 16 по 30 ноября. А уже в следующем году все украинцы смогут посмотреть фильм по телевидению.