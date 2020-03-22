Голливудская и украинская актриса Иванна Сахно заразилась коронавирусом

Известная украинская и голливудская актриса Иванна Сахно заболела коронавирусом. Звезда рассказала, что симптомы у нее проявились не сразу. Сейчас она находится дома на самоизоляции.

Смертельный вирус беспощадно поражает людей независимо от их статуса в обществе. Уже не одна знаменитость пострадала от этого недуга. К числу тех, кто рассказал о своем заболевании, присоединилась 22-летняя голливудская и украинская актриса Иванна Сахно. Об инфицировании и лечении она рассказала на своей странице в инстаграме.

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Иванна известна своими ролями в американском блокбастере "Тихоокеанский рубеж: восстание" и экшн-комедии "Шпион". Девушка призналась, что симптомы коронавируса у нее появлялись постепенно. Она чувствовала боль в спине и легких, поднялась температура и было носовое кровотечение.

Всем привет. Я только что получила результат теста на Covid-19. Он оказался положительным. Хочу попросить каждого из вас, не важно есть ли у вас какие-либо симптомы, просто будьте дома. Это наш долг. Так мы сможем сохранить жизнь тем, кто рядом,

– написала Сахно в публикации.

Что известно об Иванне Сахно?Иванна Сахно родилась в Киеве в 1997 году. В Украине стала известной после роли в ситкоме "Леся+Рома". Позже сыграла в фильме "Иван Сила". В 2013 году Иванна живет и работает в Лос-Анджелесе. В 2016 году она получила одну из главных ролей в блокбастере "Тихоокеанский рубеж 2", в котором заявила о себе на весь Голливуд. Впоследствии Сахно присоединилась к актерскому составу еще одного голливудского блокбастера "Шпион". За время своей карьеры актриса приняла участие в 16 кинопроектах.

Отметим, по состоянию на 21 марта в мире зафиксировано более 303 тысяч инфицирования коронавирусом. Умерли более 13 тысяч человек. Удалось выздороветь более чем 88 тысячам человек. В Украине пока зафиксировали 47 случаев заболевания и 3 смерти. Один человек выздоровел. Граждан призывают оставаться дома. При первых симптомах заболевания – обращайтесь к семейному врачу.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала