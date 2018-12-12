Королева Рания продемонстрировала роскошный образ в Аммане: фото

Икона стиля Иордании ярко доказала, что носит только ту одежду, которая ей нравится: будь то масс-маркет, бренды класса люкс. На светском мероприятии, состоявшемся в столице Иордании, консорт засветила наряды от Fendi и Dior.

Королева Рания доказывает, не важно, что ты носишь, а важно, как ты это делаешь. Поэтому недавно она появилась на светском мероприятии в наряде из масс-маркета, а на следующий день покоряет публику дорогим брендовым нарядом.

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На церемонии вручения премии имени королевы Рании сама она предстала в костюме, спокойных цветов, соединив европейские бренды Fendi и Dior. К слову, на мероприятии, которое состоялось 12 декабря, супруга Абдаллы II награждала отличиями женщин из малообеспеченных семей Иордании, которые сделали значительные достижения в области образования.

Для официального визита королева Рания выбрала юбку бордового цвета от Dior и кофту от Fendi, на которой были серый и белый цвета, а также вставка оттенка марсала. Икона стиля Иордании подчеркнула талию белым ремнем и серыми туфлями-лодочками.



Королева Рания / Instagram / @famiglie__reali



Жена Абдаллы ІІ в столице Иордании / Instagram / @famiglie__reali



Королева Иордании / Instagram / @famiglie__reali

В 2014 году королева Рания уже одевала кофту от Fendi, однако в комплекте с юбкой.



Королева Рания в 2014 году / Instagram / ​@passion__4_fashion