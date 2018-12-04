Леся Никитюк засветила стройную фигуру в купальнике: горячие кадры

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Леся Никитюк показала фото в купальнике
Леся Никитюк показала фото в купальнике / Instagram / @lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила сделать перерыв в съемках и отправиться на отдых. Для этого звезда выбрала роскошные Объединенные Арабские Эмираты.

Харизматичная Леся Никитюк имела довольно удачный год. Звезда засветилась в популярных шоу и сумела совместить несколько телепроектов. В частности, Леся Никитюк каждую неделю тренировалась к выпускам "Танцы со звездами 2018" и составляла компанию Сергею Притуле в "Кто сверху?" После таких насыщенных будней ведущая решила сделать паузу, подавшись на отдых.

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Я 6 месяцев вкалывала без выходных! Поэтому не удивляйтесь, что теперь в моем Instagram много еды, солнца, шопинга и моря,
– анонсировала Леся Никитюк.

Сперва звезда заинтриговала поклонников снимком из столичного аэропорта. Леся Никитюк позировала в стильном наряде на фоне аэропорта.

 

Впоследствии забавная телеведущая все же призналась, какую страну она выбрала для желанного отдыха. Леся Никитюк "не поскупилась" и посетила Объединенные Арабские Эмираты, которые считаются одним из самых дорогих туристических мест. Звезда показала первые кадры из солнечного курорта, засветив стройную фигуру в темном купальнике.

Без Photoshop, – с юмором написала она.

 

Кроме этого, телеведущая опубликовала короткое видео, на котором она в черной пляжной накидке и купальнике шагает между двух бассейнов. Соблазнительный образ Леси Никитюк ошеломил ее поклонников.

 

Теги: LifeStyle ОАЭ Леся Никитюк отдых
Источник: 24 Канал
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