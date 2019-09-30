"Мисс Украина" Маргарита Паша попала в языковой скандал: детали

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2019" Маргарита Паша оскандалилась из-за отказа давать интервью на украинском языке. Свою позицию она объяснила на странице в Instagram.

Несколько дней назад Екатерина Осадчая разместила в своих Instagram-Stories видеоролик, на котором сообщила, что из-за отказа Маргариты общаться с ней на украинском языке, их интервью в программе "Светская жизнь" не выйдет в эфир.

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Позже 24-летняя девушка опубликовала на своей странице в сети большое сообщение с философскими размышлениями, где в конце отметила, что хочет излагать свои мысли в блоге на русском языке, а кому не нравится – может от нее отписаться.

У нас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но какой она будет – зависит только от нас! Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?)

– заявила представительница Украины на "Мисс мира-2019", который состоится в декабре в Таиланде.



Маргарита Паша / Instagram / @margoritapasha

Фото с ее публикацией сразу же появились в сети: сначала модель опубликовала первый вариант с скандальным заявлением, позже его отредактировала, убрав позицию об украинском языке, и в третий раз вернула заявление обратно.

Сообщение Маргариты Паши с редактированием / Фото с Instagram

Читатели модели по-разному отреагировали на ее позицию: кто-то жестко осудил, а кто-то – наоборот поддержал ее выбор:

"Настоящая-современная Королева! Со своей позицией и никто ей не указ, как жить и как думать. Молодчинка, Маргаритка! Отбривать нафиг всех, кто захочет "поучать"! Пусть своих "учат".А тебе да поможет Всевышний!", "почитала о вас статью в ФБ, почитала злобные комментарии и хочу послать вам лучики поддержки: вы умничка!", "вы являетесь частью общества, имеющего свою собственную историю, культуру, экономику, политику, религию, язык и т.д. Это наша наследие, которое должны уважать, оберегать и развивать. В правовом государстве действуют законы, которые являются общественным договором, учитывающим интересы каждого, придерживаясь основных принципов. Основным законом в Украине является Конституция. Почитайте, пожалуйста. Там откроете для себя много интересного", "Как вы можете быть Мисс Украина, если чураетесь родного языка?! Знать много языков и развиваться – это только плюс, но почему-то это не позволяло предыдущим Мисс разговаривать на польском, венгерском или французском, потому что так легче думать. Если не знаете украинского языка, то что же вы за "Мисс Украина" такая?".

Отвечая одному из поклонников, почему возник скандал вокруг нее и ее позиции относительно украинского языка, Маргарита Паша ответила, что сама не понимает причины. "Я сама не понимаю, я владею украинским языком и не отказываюсь говорить на государственном языке! У меня есть много интервью на государственном языке", – ответила девушка.

На официальной странице конкурса "Мисс Украина", на рассказ организаторов, из чего состоит подготовка моделей к другим этапам конкурса, ведущая Екатерина Осадчая в комментариях отметила, что следовало бы начать с изучения украинского языка.



Екатерина Осадчая прокомментировала позицию Маргариты Паши / Скриншот с Instagram