Евровидение-2019: объявлен порядок выступлений участников

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Отбор на Евровидение 2019 Украина - порядок выступлений участников
Евровидение-2019: порядок выступлений участников / narodna-pravda.ua

Во вторник, 22 января, музыкальный продюсер национального отбора на Евровидение Руслан Квинта во главе со своей командой, провел жеребьевку, которая определила порядок выступлений участников конкурса на Нацотборе. За право выступать на песенном конкурсе будут бороться 16 исполнителей.

Конкурс Евровидение-2019 в этом году будет принимать Тель-Авив, Израиль. Полуфиналы Нацотбора Евровидение-2019 в Украине пройдут 9 и 16 февраля, а финал – 23 февраля. Полуфиналы главного конкурса Евровидение в Израиле запланировано на 14 и 16 мая, а финал – 18 мая.

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22 января стало известно, что украинская исполнительница TAYANNA (Татьяна Решетняк) отозвала свою заявку на участие в конкурсе Евровидение-2019. По ее словам, в Украине есть множество артистов, которым билет в Израиль нужнее, чем ей. Поэтому, певицу TAYANNA в национальном отборе Украины на Евровидение-2019, заменит MARUV.

Отбор на Евровидение-2019 в Украине: порядок выступлений участников

Список учасників першого відбору
Список участников первого отбора

9 февраля

1. The Hypnotunez

2. LETAY

3. VERA KEKELIA

4. ЦеШо

5. YUKO

6. MARUV

7. Brunettes Shoot Blondes

8. BAHROMA

Список учасників Євробачення
Список участников второго отбора

16 февраля

1. Ivan NAVI

2. ANNA MARIA

3. KAZKA

4. КiRA MAZUR

5. LAUD

6. KHAYAT

7. Braii

8. Freedom jazz

Теги: LifeStyle Музыка Новости культуры Евровидение 2019
Источник: 24 канал
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