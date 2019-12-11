Регина Тодоренко впервые заговорила о российско-украинской войне

Украинская певица Регина Тодоренко, которая живет в России в браке с москвичом Владом Топаловым, впервые прокомментировала, как изменилась ее жизнь после начала российской вооруженной агрессии против Украины.

Об этом Регина Тодоренко, которая родилась и выросла в Одессе, рассказала в интервью Ксении Собчак. Ведущая спросила у Регины, почему в день, 16 марта, когда на Крымском полуострове прошел так называемый референдум о присоединении Крыма к России, она опубликовала фото со своего отдыха.

Читайте также: Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены

"Это говорит о моей необразованности и о том, что я просто не знала, что происходит в моей стране. Скорее всего, я была в очередном путешествии. Я стараюсь не лезть в политику и не писать посты об этом, потому что я мало в этом понимаю", – пояснила певица.

Регина Тодоренко рассказала, что вся ее семья переживает из-за российско-украинской войны, но дома в Одессе они стараются не говорить о политике. По словам певицы, очень сложно сохранять любой нейтралитет. Она заявила, что любовь существует "не по паспорту".

У меня такие сложились обстоятельства. Мой муж – коренной москвич... Однажды я увидела в телеграмм-канале фото девочки с мальчиком с украинским и российским флагами и я расплакалась. Это тяжело,

– отметила Регина.

Звезда добавила, что она бы хотела приехать с мужем в Одессу и показать, где она родилась и жила. В частности Регина жалеет, что не может познакомить Топалова со своим 80-летним дедушкой, которому трудно поехать в другую страну для встречи.

Добавим, что Влад Топалов в базе "Миротворец" за "незаконное пересечение государственной границы Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма" и въезд в Украину ему запрещен.

"Мы даже свадьбу сыграли в другой стране, чтобы не было привязки России и Украины", – вспомнила Тодоренко. Интервью Регина давала со слезами на глазах, заявив, что ей сложно жить в таких условиях.

Интервью с Региной Тодоренко: смотрите видео (об Украине с 1:04:00)