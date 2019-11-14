Сексапильная Деми Роуз ошеломила пикантными фото (18+)

24-летняя британская модель снялась в откровенной фотосессии. Она поразила своих поклонников обнаженными фотографиями на каменном пляже. Они были сделаны в популярном американском каньоне "Красная Скала". Подписчики звезды в инстаграме остались в восторге.

Британская звезда модельного мира и интернет-пространства Деми Роуз продолжила публиковать серию фотографий с калифорнийских пляжей. Ранее ее образ дополняли стринги и шляпа. Автором фотографий стал фотограф глянца Дэнни Десантос.

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На новых провокационных фото звезда предстала вполне обнаженной. Единственным элементом, которым она совсем немного прикрыла пышную грудь, стал шарф. Модель позировала лежа на камнях. Грациозными изгибами тела Деми Роуз подчеркнула стройную талию и прикрыла интимные места. Ее манящий взгляд только добавляет фотографии пикантности.

Художник и его муза,

– таинственно подписала фото Деми Роуз.

Более тысячью увлекательных комментариев отблагодарили "британскую Кардашьян" ее подписчики, которых она не перестает поражать все новыми и новыми съемками.

Кто такая Деми Роуз?В 2015 году биография Деми в корне изменилась: модель переехала из Великобритании в Америку. Там Роуз сразу попала в реалити-шоу Taz's Models. В нем красивые девушки жили в Майами в одном доме, тренировались, ухаживали за собой и участвовали в фотосессиях. После этого Деми начали приглашать в известные журналы: ее лицо украшало страницы "For Him Magazine" и "Nuts". Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine. Самоуверенность и настойчивость помогли Деми достичь популярности. Яркая брюнетка не боится смелых высказываний, которые только подогревают интерес к ее личности. В одном из последних интервью Роуз сказала, что ее жизнь идеальна. Девушка показывает формы миру, бросая вызов Ким Кардашьян. Деми считает, что Ким выглядит гораздо хуже нее.