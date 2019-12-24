Соблазнительная красавица Деми Роуз очаровала откровенным образом: фото

Любительница соблазнительных светских выходов и пикантных фотографий опубликовала новый снимок на страницах своего Инстаграма. Британская модель предстала на фоне пирамид в шелковом наряде без бюстгальтера, провокативно обнажив пышный бюст.

На днях Деми Роуз отправилась в Египет, чем сразу же поспешила поделиться со своими поклонниками. В сети она опубликовала фото, на котором предстала в образе восточной красавицы.

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Под палящим солнцем 24-летняя модель позировала в шелковом платье-халате цвета хаки с разноцветным цветочным принтом. Объемное платье держалось на теле соблазнительной брюнетки лишь благодаря широкому кожаному поясу, который удачно подчеркнул стройную талию знаменитости. Глубокий разрез платья позволил продемонстрировать потрясающие ноги Деми Роуз.

Девушка дополнила образ кожаной сумочкой на цепочке и массивным колье на шее. Конечно, даже в жару модель не обходится без роскошного макияжа.

Также на странице Деми Роуз появилась фотография, на которой красавица изображена в ярком желтом одеянии, которое почти целиком обнажило грудь звезды.