Стало известно, какое шоу Пэрис Хилтон будет снимать на Закарпатье

LifeStyle 24 стало известно, что Пэрис Хилтон собирается снимать в комплексе "Деренивская Купель" после его покупки. Локация в Закарпатье станет заключительным местом съемок документального фильма "Это Пэрис", выход которого предварительно планируется в ютубе уже в мае этого года.

Хилтон призналась, что этот проект отличается от всего, что она когда-либо делала. В прошлом она всегда играла роль своего персонажа. Это началось еще после съемок реалити-шоу "Простая жизнь", которые стартовали в 2003 году.

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Хочу, чтобы мир увидел, что есть много неправильных представлений. Меня судят по персонажу, которого я создала в начале своей карьеры. Здесь все будет по-другому. Люди увидят деловую женщину, которая создала и продолжает усердно работать со своими бизнес-империями. Увидят, кто я на самом деле,

– утверждает Пэрис.

Съемки в "Деренивской Купели" планируются провести в апреле сразу после закрытия сделки. Именно в это время здесь начинает цвести аллея сакур, которых в комплексе 11 видов. Всего в дендропарке "Деренивская Купель" собрано более 5 тысяч уникальных сортов редких растений со всего мира.



В весеннюю пору на территории "Деренивской Купели" будут снимать шоу / Фото, предоставленные комплексом

Локацию регулярно арендуют для проведения фотосессий и видеосъемок. Одна из таких съемок была продемонстрирована Пэрис в прошлом году и произвела на Хилтон неизгладимое впечатление. Добавим, что в 2018 году в "Деренивской Купели" проходили съемки проекта "Холостяк", а в мае прошлого года записывал свое видеообращение Олег Винник.



"Деренивская Купель" на Закарпатье / Фото, предоставленные комплексом

Что известно о "Деренивской Купели"?

Курорт расположен в урочище Дереневка, что на Закарпатье. Это современный гостиничный комплекс, который содержит 174 отдельных номера. Для туристов владельцы предлагают немало развлечений: здесь расположены аква-зона с бассейнами, развлекательный центр, SPA-комплекс, теннисный корт, мини-гольф и дендропарк с более 5 тысячами различных видов растений. В январе по настоянию Пэрис Хилтон в "Деренивской Купели" была достроена вертолетная площадка, двухуровневый паркинг и Пассаж для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий.



"Деренивская Купель" на Закарпатье / Фото, предоставленные комплексом

Курорт на Закарпатье – не единственная покупка, которую стремится осуществить Пэрис Хилтон. Знаменитая американка заинтересовалась недвижимостью в Киеве. Выбор Пэрис Хилтон остановила на элитном жилом пространстве Linden, которое расположено на Липках. Светской львице понравилась двухуровневая резиденция площадью в 556 квадратных метров, поэтому, вероятно, она отдаст 4,5 миллиона долларов и станет ее собственником.



"Деренивская Купель" на Закарпатье / Фото, предоставленные комплексом

Журналисты LifeStyle 24 подозревают, что Пэрис Хилтон заинтересовалась инвестициями в украинскую недвижимость во время ее визита во Львов. Весной 2018 года она стала приглашенной гостьей открытия местного фешенебельного отеля. Сопровождал знаменитость ее жених Крис Зилка, дедушка которого родился в Украине. И хотя Пэрис Хилтон разорвала помолвку, это не повлияло на ее бизнес-идею.