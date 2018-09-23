Сын Арнольда Шварценеггера повторил его легендарное фото

Сын Арнольда Шварценеггера – 21-летний Джозеф Баэна – старается во всем быть похожим на своего звездного отца. Парень проводит немало времени в спортивном зале и даже повторил известное фото голливудского "Терминатора".

Как известно, Джозеф Баэна – внебрачный сын Арнольда Шварценеггера, рожденный домашней работницей Милред Патрисией. И хоть парень еще не повторил успеха своего звездного отца, однако делает все для того, чтобы еще больше быть похожим на Арнольда Шварценеггера.

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Джозеф в 21 год может похвастаться внушительными мускулами, ведь как и его родственник, много времени уделяет спорту. Свои успехи он охотно демонстрирует поклонниками в сети. На днях Джозеф Баэна опубликовал очередное фото, на котором засветил рельефные мышцы. При этом парень выбрал ту же позу, что и Шварценеггер в 1976 году.

Немножко пышнотелый, – с юмором написал Джозеф Баэна.

Пользователи сети отметили, что Джозеф Баэна очень похож на своего отца. В то же время хейтеры утверждали, что до результата Арнольда Шварценеггера парню еще надо упорно тренироваться.

К слову, Арнольд Шварценеггер с 1986 года женат на журналистке Марии Шрайвер. Пара воспитывает 4 детей. Однако в 90-ых голливудский актер закрутил роман с домработницей, которая родила сына Джозефа. Только в 2011 году Шварценеггер признал мальчика своим сыном и добавил, что будет помогать ему во всем. И действительно, актер проводит много времени со своим отпрыском, в частности, ходит на совместные тренировки.