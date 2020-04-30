Умерла Нина Кирсо: биография и известные песни звезды

Сегодня, 30 апреля, умерла солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. Ее смерть наступила после почти двух лет комы, вызванной инсультом. Что известно о жизни исполнительницы и каким был ее творческий путь, читайте в новости LifeStyle 24.

Солистка коллектива "Фристайл" умерла в возрасте 56 лет. О смерти Нины Кирсо сообщила ее сестра Алла, опубликовав прощальное сообщение в фейсбуке. С июня 2018 года звезда находилась в коме, а ее состояние только ухудшалось. Сайт 24 канала предлагает ознакомиться с биографией знаменитости и лучшими хитами.

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Биография Нины Кирсо

Будущая звезда советской эстрады родилась 4 августа 1963 года в Полтаве. Любовь к музыке у нее от родителей, которые активно приобщались к творчеству, пели и играли на музыкальных инструментах. Несмотря на то, что Нина Кирсо закончила музыкальную школу по классу фортепиано и пела в хоре, она не стала выбирать творческую профессию. Она поступила в институт и получила образование инженера, параллельно занимаясь музыкой.

Первой ступенью Нины Кирсо в музыкальной индустрии стал коллектив "Олимпия", руководителем которого был Анатолий Розанов. После первых успешных выступлений в 1988 году группа взяла другое название "Фристайл", с которой и покорила сердца миллионов меломанов. Первый альбом "Получите" музыканты записали в родной Полтаве.

Пик популярности "Фристайл" пришелся на бурные 90-е. В 2005 году группа выпустила альбом-сборник "Капелька. Любимые песни", а в 2014 году коллектив записал последний альбом "Юбилейный 10". Нина оставалась единственной девушкой в ​​мужском коллективе, который и помог ей построить семью с продюсером и композитором Анатолием Розановым.



Группа "Фристайл" / Фото: Instagram / @ninakirso

На время их знакомства, у Анатолия Розанова уже была семья и дочь от первого брака. Артистка с радостью приняла девочку в новой семье, а уже в 1998 году подарила мужу сына Максима, который впоследствии стал появляться на сцене с родителями. Сейчас парень воспитывает девочек-двойняшек.



Нина Кирсо с супругом / Фото из открытых источников

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