В Германии начался 186 "Октоберфест": яркие фото

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В Германии начался 186 "Октоберфест"
В Германии начался 186 "Октоберфест" / www.hofbrauhauslasvegas.com

Реки пива, народные костюмы и драйвовая музыка – в Германии стартовал самый большой пивной праздник в мире. Это уже 186 по счету "Октоберфест", который традиционно проходит в Мюнхене.

Цена на пиво в сравнении с предыдущим годом сильно выросла. Сейчас литровую кружку пива можно приобрести за 11-12 евро, пишет DW.

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За порядком на фестивале будут следить почти 600 полицейских и сотни охранников частных фирм. Продлится праздник до 6 октября. На нынешнем "Октоберфесте" ожидают более шести миллионов туристов.

Больше всего чего я хочу – чтобы все прошло мирно. На "Октоберфесте" люди находят именно то, чего так долго искали: радости, релакса и удовольствия. А в конце праздника только одно желание, чтобы люди, которые приехали сюда со всего мира почувствовали себя настоящими баварцами,
– премьер-министр Баварии Маркус Соедед.


В Германии начался "Октоберфест"


Это уже 186 фестиваль пива

Что известно о фестивале "Октоберфест"?
"Октоберфест" – это ежегодный пивной фестиваль в Германии. Для немцев пиво – это не просто напиток, а целый культ. Известно, что в Германии изготавливают более 5 тысяч видов пива. Фестиваль традиционно начинается в третье воскресенье сентября и продолжается целых две недели. Там туристы и местные могут полакомиться яркими вкусностями, отдохнуть на аттракционах, а также и принять участие в различных забавах.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Традиции Пиво Food and Drinks
Источник: 24 канал
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