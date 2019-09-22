В Германии начался 186 "Октоберфест": яркие фото

Реки пива, народные костюмы и драйвовая музыка – в Германии стартовал самый большой пивной праздник в мире. Это уже 186 по счету "Октоберфест", который традиционно проходит в Мюнхене.

Цена на пиво в сравнении с предыдущим годом сильно выросла. Сейчас литровую кружку пива можно приобрести за 11-12 евро, пишет DW.

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За порядком на фестивале будут следить почти 600 полицейских и сотни охранников частных фирм. Продлится праздник до 6 октября. На нынешнем "Октоберфесте" ожидают более шести миллионов туристов.

Больше всего чего я хочу – чтобы все прошло мирно. На "Октоберфесте" люди находят именно то, чего так долго искали: радости, релакса и удовольствия. А в конце праздника только одно желание, чтобы люди, которые приехали сюда со всего мира почувствовали себя настоящими баварцами,

– премьер-министр Баварии Маркус Соедед.



В Германии начался "Октоберфест"



Это уже 186 фестиваль пива

Что известно о фестивале "Октоберфест"?

"Октоберфест" – это ежегодный пивной фестиваль в Германии. Для немцев пиво – это не просто напиток, а целый культ. Известно, что в Германии изготавливают более 5 тысяч видов пива. Фестиваль традиционно начинается в третье воскресенье сентября и продолжается целых две недели. Там туристы и местные могут полакомиться яркими вкусностями, отдохнуть на аттракционах, а также и принять участие в различных забавах.