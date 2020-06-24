Голлівудська акторка Меган Фокс після розлучення з Браяном Остіном Гріном привернула увагу своїх прихильників. У мережі почали активно переглядати архівні інтерв'ю, які й стали приводом для резонансу. В одному з шоу Меган розповідала, як у 15 років показувала сексуальність у кадрі. Це обурило мільйонів людей.

Скандал зі звабливими кадрами Меган Фокс

Відео зі ще юною Меган Фокс стало вірусним: його стрімко поширили у мережі, залишивши гнівні коментарі. За даними 24 каналу, акторка взяла участь у шоу у 2009 році. Тоді Меган Фокс розповіла, що отримала епізодичну роль у "Погані хлопці 2". Красуня мала сидіти у бікіні біля барної стійки. Однак режисеру стрічки Майклу Бею розповіли, що дівчині виповнилось всього 15. Альтернатива, яку запропонував автор стрічки, обурила людей.

Спекотно Найвідвертіші фільми з Ніколь Кідман, в яких вона оголялась: відео та фото 18+

"Мене вибрали на зйомки сцени в клубі, я була одягнена в бікіні, червоний ковбойський капелюх і взуття на шестидюймових підборах. Майкл схвалив це, але хлопці з команди сказали йому: "Їй всього 15, ми не можемо посадити її за барну стійку і дати келих в руки". Тоді він вирішив цю проблему, включивши в мене в сцену, де я танцювала під водоспадом. Мені було 15, я була в десятому класі. Але це приклад того, як працює мозок Майкла Бея", – поділилась Меган Фокс.

Дивіться фрагмент фільму "Погані хлопці 2" з Меган Фокс: відео 18+

Не менш гарячою Меган Фокс постала у фільмі Стівена Спілберга "Трансформери". Там акторка отримала одну з головних ролей та красувалась в ультракороткій спідниці біля авто.

Таке сексуальне зображення ще тоді маловідомої зірки Голлівуду засудили у мережі. Люди закликали бойкотувати ці стрічки.



Меган Фокс у "Трансформерах" / Фото IMDb

Реакція Меган Фокс

Акторка вирішила не замовчувати скандалу та звернулась у мережі до прихильників. Меган Фокс подякувала всім за підтримку і таку особливу турботу про її імідж. Однак вона закликала не робити її жертвою харасменту.

"Вважливо відзначити, що, коли я проходила прослуховування у фільм "Трансформери", мені було 19 чи 20 років. Я зробила свою роботу, прикидаючись, що знаю, як поводитися з гайковим ключем, стоячи біля "Феррарі". Це було на парковці студії Platinum Dunes, там було кілька інших членів команди і мені жодного разу не пропонували роздягтися або щось в цьому роді. Я вже не була неповнолітньою, і мене не змушували мити машину. Хоч би які думки не складалися навколо цих епізодів, мені б хотілося, щоб вони базувалися на фактах", – заявила Меган Фокс.

Зірка додала, що часто привертала увагу хтивих чоловіків, однак у випадку з режисерами Майклом Беєм та Стівеном Спілбергом цього не було. Тому Меган Фокс закликала не роздувати скандал.