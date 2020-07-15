Пристрасна британська модель Демі Роуз вкотре розбурхала мережу еротичним образом. Вона похизувалася величезними грудьми, одягнувши відверте вбрання без білизни.

Демі Роуз не соромиться поставати перед камерою у провокативних образах. Красуня з легкістю оголюється на сексуальних фотосесіях, відпочинку та в повсякденному житті. Чергову серію гарячих знімків дівчина опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зірка британського модельного бізнесу знає, як вдало підкреслити свої апетитні форми. Вона неодноразово поширювала у мережі фото, на яких постає топлес чи з мінімальною кількістю одягу.

На останніх знімках, які з'явилися у профілі знаменитості, вона зображена в ефектній кольоровій сукні з надзвичайно відвертим декольте. Демі одягнула її без білизни і таким чином похизувалася величезними оголеними грудьми.

На обличчі Роуз зробила ніжний макіяж із коричневим блиском на губах. Розкішне довге волосся вона красиво заплела та забрала набік, залишивши декілька локонів, які гарно спадали на обличчя.



Демі Роуз засвітила величезні оголені груди / Instagram / @demirose



Сексапільна та гаряча Демі Роуз / Instagram / @demirose