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Знамениту легенду про короля Артура покажуть у містичному серіалі "Проклята"

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Серіал Проклята 2020, Netflix: дата виходу, актори, сюжет
Серіал "Проклята": сюжет, актори і дата виходу / Пресслужба

Представники Netflix не припиняють вражати своїх прихильників. Цього разу у мережі презентували сюжет та перші кадри з серіалу "Проклята", який по-сучасному розкаже легенду про короля Артура.

За даними LifeStyle 24, серіал зняли за мотивами однойменного графічного роману Тома Вілера та Френка Міллера. "Проклята" вийде на стрімінговому сервісі Netflix вже влітку 2020 року

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Автори серіалу вирішили по-іншому показати знамениту історію про короля Артура. Зокрема, події будуть подані завдяки дівчині з надприродними здібностями Німуе. Після смерті матері головна героїня вирушить на пошуки чарівника Мерліна. У Німуе є своя місія – передати магу старовинний меч Екскалібур. Допоможе їй у цьому юний найманець на ім'я Артур. 

Головні герої серіалу
Головні герої серіалу "Проклята" / Netflix

Однак звичайні пошуки Мерліна переростуть у запеклу війну. Німуе та Артур влаштують повстання проти підступних червоних паладинів. Чи вдасться їм подолати кривдників і знайти чародія – автори серіалу поки тримають у секреті. 

Головні ролі та актори серіалу "Проклята": 

  • Німуе, дівчина з надздібностями – Кетрін Ленгфорд 
  • Чародій Мерлін – Густаф Скарсгард
  • Артур – Девон Террелл

Наразі мережу підкорюють захопливі кадри з серіалу "Проклята" від Netflix.


Кадри з серіалу "Проклята" / Netflix

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Netflix Голлівуд Кіно
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