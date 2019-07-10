Серіал "Друзі" зникне з каталогу Netflix: відома причина

Представники популярної компанії Netflix офіційно заявили, що кіномани більше не зможуть переглядати культовий серіал 90-их "Друзі" на їхній платформі. Вже у 2020 році його видалять із каталогу.

Така інформація з'явилась на офіційній сторінці Netflix у Twitter. Причиною несподіваного рішення є те, що серіал належить кінокомпанії WarnerMedia. Відтак за ліцензію на транслювання "Друзів" Netflix повинен сплачувати чималі суми.

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Ще у 2017 році представники компанії обмірковували питання видалення популярної кінострічки зі своєї платформи. Однак тоді тисячі прихильників серіалу звернулись з проханням відтермінувати це рішення. У Netflix дослухались до підписників сайту, що обійшлось їм у 100 мільйонів доларів.

Наразі відомо, що за рік WarnerMedia отримувала 30 мільйонів доларів за права на серіал. Однак сума збільшувалась через популярність "Друзів" у мережі.

Що відомо про серіал "Друзі"?Серіал отримав шалену популярність після виходу перших серій у 1994 році. І досі кіномани із задоволенням переглядають кумедні епізоди про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку та Фіббі.



У центрі сюжету – історія 6 молодих людей, які живуть в квартирах навпроти. Як і всі жителі Нью-Йорка, їх цікавлять декілька питань: де взяти гроші, як знайти своє місце в житті, де шукати своє кохання і як встигнути вчасно внести орендну плату за квартиру. Відтак головні герої серіалу потрапляють у курйозні ситуації, розважаються, закохуються і втрачають коханих, змінюють роботу та смакують каву в улюбленій кав'ярні поряд із домом. Кумедні історії "Друзів" підкорили весь світ, а остання серія, яка вийшла у травні 2004 року, розчулила всіх прихильників серіалу.