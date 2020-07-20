Відома американська акторка південноафриканського походження Шарліз Терон під час зйомок чергового фільму сильно поранила руку. Вона виконувала небезпечні трюки самостійно і тепер для відновлення їй потрібно три операції.

Зірка Голлівуду грає жінку-воїна Енді у стрічці Netflix "Стара гвардія". Днями в інтерв'ю виданню The Daily Telegraph вона розповіла про серйозну травму руки.

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За сюжетом Енді разом із командою намагається протистояти лиходіям і захистити мирних жителів міста. Шарліз вирішила виконувати небезпечні трюки своєї героїні без допомоги каскадерів, що спричинило травму руки, яка тепер потребує хірургічного втручання.

Терон розповіла, що спершу її рука оніміла, проте вона продовжила знімальний процес. Шарліз не розуміла, наскільки серйозною є травма, оскільки часу на огляд лікаря в насичений знімальний день не було. Також вона майже п'ять днів працювала з пошкодженим пальцем, на якому м'яз був відірваний від кістки.

У цей час ми знімали сцени на коні, а я практично взагалі не могла рухати кінцівкою. Після того, як закінчилася робота над фільмом, я зрозуміла, що мені потрібно зробити три операції,

– заявила акторка.

Що відомо про стрічку "Стара гвардія"?

"Стара гвардія" – це новий фільм, який був презентований на стрімінговій платформі Netflix 10 липня.

Сюжет: безсмертні воїни протягом століть працювали найманцями. Вони вбивали інших за винагороду. Головні герої спершу ніяк не могли з'ясувати причину свого дару, проте їм довелося це зробити, коли впливова компанія розпочала полювання на них.

Роль Шарліз Терон: знаменитість зіграла жінку-воїна, яка тренує групу найманців на виходить разом із ними на завдання. Зірка неодноразово поставала перед камерами у таких амплуа, у багатьох фільмах їй доводилося опановувати бойові мистецтва. Зокрема, вона ідеально зіграла подібні ролі у фільмах "Атомна білявка", "Шалений Макс: Дорога смерті" і "Форсаж".

"Стара гвардія" – трейлер: дивіться відео онлайн