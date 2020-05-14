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Шарліз Терон зізналась, з яким голлівудським красенем мала конфлікт на зйомках

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Шарліз Терон мала конфлікт з Томом Гарді
Шарліз Терон мала конфлікт з Томом Гарді / Instagram / @charlizeafrica

Знаменита акторка Шарліз Терон вже встигла знятись у десятках успішних кінострічок. Її партнерами по фільмах були Том Круз, Аль Пачіно, Кіану Рівз, Вілл Сміт та інші красені Голлівуду. Однак тільки з одним актором у неї був чималий конфлікт на зйомках.

Про це Шарліз Терон розповіла журналістам The New York Times. За її словами, у кінострічці "Шалений Макс: Дорога гніву", яка вийшла на великий екран ще в 2015 році, їй не доводилось грати конкуренцію. А все тому, що за лаштунками акторка мала чималий конфлікт з Томом Гарді.

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Актор замінив Мела Гібсона, тому відчував неприязнь на зйомках. Він пригадує, що атмосфера була дуже напруженою, адже кадри створювались з великою швидкістю, а на деталі чи з'ясування конфлікту просто бракувало часу. Тому ситуація нагніталась. Водночас Том Гарді не приховує, що насправді був поганим партнером для Шарліз Терон у цьому фільмі. 

Їй потрібен був кращий партнер, можливо, більш досвідчений. Це зіграти неможливо. Хотілося б думати, що тепер, коли я старший, то зможу піднятись до цього рівня,
– зазначив Том Гарді. 

Та і Шарліз Терон розуміє, що на знімальному майданчику конфліктувала замість того, аби підтримати колегу. Деталі скандалу акторка вирішила все ж не розголошувати. 

"Мені не вистачало співчуття, щоб справді зрозуміти, що він відчував, замінивши Гібсона. Це лякає! Думаю, через мій власний страх ми звели стіни замість того, щоб сказати: "Це страшно для тебе, як і для мене. Будьмо добрими один до одного". Дивно, але ми поводились, як наші герої: все заради виживання", – додала Шарліз Терон. 

Шарліз Терон мала конфлікт з Томом Гарді
Шарліз Терон мала конфлікт з Томом Гарді / Офіційний постер 

Як відомо, "Шалений Макс: Дорога гніву" – четвертий за рахунком фільм цієї франшизи. Попри критику експертів кінострічка отримала успіх у прокаті та зуміла зібрати 374 мільйони доларів, що вдвічі перевершила бюджет.

Фільм розповідає, як головний герой Макс покинув "Основний силовий патруль" та оселився у пустелі. Тепер йому потрібно навчитись виживати у постапокаліптичному світі та змагатись з жорстокими і безжальними воїнами, які не хочуть ділити з чужинцем пустелю. Та саме під час протистояння Макс зустрічає імператрицю, яка хоче перетнути пустелю, тому його плани змінюються.

Дивіться трейлер до фільму "Шалений Макс: Дорога гніву": відео 

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Шарліз Терон Голлівуд Кіно
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