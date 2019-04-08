Шедеври на руїнах: художник вдихає нове життя у закинуті будівлі

Іспанський художник Хуліо Анайя Кабандінг втілює в життя неймовірний проект. На стінах закинутих чи напівзруйнованих будівель він малює всесвітньо відомі твори живопису.

Своїми шедеврами митець ділиться в Instagram.

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Для роботи іспанець вибирає найнесподіваніші місця: стіни, розписані графіті, бетонні огорожі, закинуті будівлі.



Іспанський художник відтворює світові шедеври на стінах закинутих будівель

Художник працює в стилі оптичної ілюзії і до найменших деталей відтворює не лише відомі твори мистецтва, але й малює рамки до них. Складається враження, що полотна справді висять посеред вулиці.

Так, відомою картиною "Дівчина з перловою сережкою" нідерландського художника Яна Вермеєра можна помилуватись не лише у галереї в Гаазі, але й на розмальованій графіті стіні у німецькому місті Хемніц.

Таким чином іспанський художник намагається дати глядачеві новим досвід знайомства з мистецтвом, показавши контраст між доглянутими залами музеїв та напіврозвалених будівель.



Відомі картини на стінах закинутих будівель

Португальський фотограф Мануель Піта створює реалістичні колажі під назвою "Самотні будинки". На них він зображує поодинокі будинки на фоні блакитного неба.