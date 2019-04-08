Шедеври на руїнах: художник вдихає нове життя у закинуті будівлі

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Іспанський художник Хуліо Анайя Кабандінг втілює в життя неймовірний проект. На стінах закинутих чи напівзруйнованих будівель він малює всесвітньо відомі твори живопису.

Своїми шедеврами митець ділиться в Instagram.

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Для роботи іспанець вибирає найнесподіваніші місця: стіни, розписані графіті, бетонні огорожі, закинуті будівлі.

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Іспанський художник відтворює світові шедеври на стінах закинутих будівель

Художник працює в стилі оптичної ілюзії і до найменших деталей відтворює не лише відомі твори мистецтва, але й малює рамки до них. Складається враження, що полотна справді висять посеред вулиці.

Так, відомою картиною "Дівчина з перловою сережкою" нідерландського художника Яна Вермеєра можна помилуватись не лише у галереї в Гаазі, але й на розмальованій графіті стіні у німецькому місті Хемніц.

Таким чином іспанський художник намагається дати глядачеві новим досвід знайомства з мистецтвом, показавши контраст між доглянутими залами музеїв та напіврозвалених будівель.

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Відомі картини на стінах закинутих будівель

Португальський фотограф Мануель Піта створює реалістичні колажі під назвою "Самотні будинки". На них він зображує поодинокі будинки на фоні блакитного неба.

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Теги: Новини культури LifeStyle Новини LifeStyle Новини нерухомості Новини нерухомості світу Мистецтво Фотоновини
Джерело: 24 канал
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