Sia всиновила двох повнолітніх хлопців: артистка пояснила своє рішення

Австралійська співачка Sia відома в усьому світі завдяки своїм чуттєвим пісням. Водночас про її приватне життя прихильники знають небагато. Та днями артистка зробила виняток та відверто розповіла, що тепер є мамою двох дітей: вона всиновила повнолітніх хлопців.

Про це Sia відверто розповіла у телешоу, передає The Insependent. Артистка зізналась, що ще у 2019 році всиновила двох повнолітніх хлопців. Причиною став їхній вік, адже такі діти мають мізерні шанси потрапити до якоїсь сім'ї. Саме тому Sia всиновила дорослих підлітків, давши їм дах над головою.

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"Минулого року я всиновила двох синів. Їм обом було по 18 років, а зараз – 19. Вони були вже занадто дорослими для всиновлення, тому майже не було шансів, що їх забере прийомна сім'я. Я їх дуже люблю", – поділилась Sia.

Наразі співачка ретельно оберігає нащадків від ЗМІ. У мережі вона не опублікувала жодного фото всиновлених школярів. Водночас Sia поділилась, як її діти переживають пандемію коронавірусу. Артистка зізналась, що карантин їх пригнічує, однак сини приділили більшу увагу навчанню та саморозвитку, що тішить зіркову матусю.

Що відомо про особисте життя Sia

Одна з найуспішніших співачок світу Sia була заміжня. У 2014 році вона пішла до вівтаря з режисером Еріком Андерсом Лангом. Однак вже за 2 роки подружжя оголосило про розлучення.



Sia з колишнім чоловіком / Pinterest

За останніми даними, Sia має стосунки з репером Diplo, однак створювати з ним сім'ю не поспішає.

Відомо, що біологічних дітей в Sia немає, тому вона забрала двох хлопців з притулку. Про всиновлення артистка задумалась після перегляду документального фільму HBO. У кінострічці зірка довідалась про сироту Десані, батько якого вбив його маму. Злочин стався на очах у 4-річної дитини. В інтерв'ю GQ Sia розповіла, що хоче взяти під опіку хлопчика, якому наразі 16 років, та допомогти йому налагодити життя. Однак чому зірці не вдалось цього зробити, наразі невідомо.