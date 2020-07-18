Знаменита співачка звикла вражати публіку своїми фантастичними образами. Сукня з відвертим декольте від української дизайнерки перетворила Тіну Кароль на справжню діву на світському заході. Ніжний та спокусливий look зірки не залишився без захопливих коментарів.

Днями український шоу-бізнес зібрався на святкуванні дня народження програми "Світське життя" в ботанічному саду Києва. Безліч зірок красувалися на червоній доріжці заходу, проте образ Тіни Кароль став чи не найбільш обговорюваним у мережі. Співачка показала його в інстаграм-сторіс.

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За вечір вона змінила одразу кілька вбрань, але сукня від української дизайнерки Ельвіри Гасанової спровокувала найбільший фурор. Її Тіна Кароль обрала для виходу на сцену з піснею "Выше облаков".

Образ Тіни Кароль

Зірка з'явилася у легкій атласній сукні ніжно-блакитного кольору, що символічно нагадував небо. Вбрання вільного крою довжини міді з величезними пишними рукавами повністю приховувало фігуру Тіни Кароль, проте надало їй особливої ніжності та витонченості.

Найпікантнішою деталлю look стало екстремальне декольте, оздоблене камінням. Під сукню зірка не стала одягати білизну, тому її груди спокусливо виглядали за прозорою сіточкою. Артистка зробила легку укладку, а губи нафарбувала насиченою червоною помадою, що стало її родзинкою за роки музичної кар'єри.



Тіна Кароль в сукні з екстремальним декольте / Фото Instagram Stories / @tina_karol