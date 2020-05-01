5 біографічних фільмів, які варто переглянути кожному

Представники Американської кіноакадемії заінтригували кіноманів. Експерти кіно назвали біографічні фільми, які варто переглянути кожному. Роками знавці Голлівуду не обмежились, тому у списку є як нові кінострічки, так і культові.

Біографічні фільми завжди мали чималу популярність у прокаті, адже людям цікаво поглянути на знаменитих постатей історії та їхнє життя. Тому одним за одним у Голлівуді презентували байопіки, які підкорили світ. Саме цей жанр проаналізували представники Американської кіноакадемії, виділивши 5 найкращих фільмів в історії кіно. Список вони опублікували в інстаграмі.

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"Авіатор"

Оригінальна назва: The Aviator

Рік виходу – 2004

Акторський склад: Леонардо Ді Капріо, Кейт Бланшетт, Кейт Бекінсейл, Джон Сі Рейлі, Алек Болдвін, Алан Алда

Кінострічка "Авіатор" розповідає про американця Роберта Г'юза, який став легендою свого часу. Змалку він полюбляв техніку, мріяв про авіацію та кінематограф. Вже у дорослому віці Роберт створює геніальний фільм "Ангели пекла", в якому поєднує обидві свої мрії. Слава, гроші, жінки та Голлівуд біля ніг – здавалось би, у головного героя є все, про що тільки можна мріяти.



Фільм "Авіатор" / IMDb

Однак Роберту Г'юзу цього мало: він готовий віддати усе, щоб створити найбільші літаки та реалізувати дитячий задум.

Дивіться трейлер до фільму "Авіатор": відео

"Життя у рожевому кольорі"

Оригінальна назва: La Vie en Rose

Рік виходу – 2007

Акторський склад: Маріон Котіяр, Сільві Тестуд, Паскаль Грегорі, Еммануель Сеньє, Жан-Поль Рув, Жерар Депардьє, Клотільда Куро, Жан-П'єр Мартінс, Катерина Аллегре

Мабуть, у світі немає людини, яка колись би не слухала легендарну співачку Едіт Піаф. Однак за мрійливим образом французької легенди приховувалась непроста історія сильної жінки.



Фільм про Едіт Піаф / Kinopoisk

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Кінострічка розкаже глядачам головні сторінки біографії великої співачки Едіт Піаф, починаючи з дитинства і закінчуючи останніми днями. Запевняємо, що ця історія не залишить нікого байдужим!

Дивіться тизер до фільму "Життя у рожевому кольорі": відео

"Приховані фігури"

Оригінальна назва: Hidden Figures

Рік виходу – 2016

Акторський склад: Тараджі П. Генсон, Октавія Спенсер, Жанель Моне, Кевін Костнер, Кірстен Данст, Джим Парсонс, Махершала Алі, Елдіс Ходж, Глен Павелл, Кімберлі Куїнн

Жінки завжди були здатні на неймовірні вчинки та відкриття. Це і показано у кінострічці "Приховані фігури".



Постер до фільму "Приховані фігури"

Глядачі зануряться у 1960 рік, коли між США та Радянським Союзом точиться конкуренція. NASA залучає до роботи групу талановитих афроамериканок-математиків. Жінкам доведеться працювати та йти наперекір расовій дискримінації та сексизму. Та на що здатні легендарні вчені і чи увійдуть вони в історію?

Дивіться трейлер до фільму "Приховані фігури": відео

"Амадей"

Оригінальна назва: Amadeus

Рік виходу – 1984

Акторський склад: Мюррей Абрахам, Том Халс, Елізабет Беррідж, Рой Дотріс, Саймон Келлоу, Крістін Еберсоул, Джеффрі Джонс, Чарльз Кей, Кеннет Макміллан, Кенні Бейкер

Всім відома творчість легендарного композитора Вольфганга Амадея Моцарта. У фільмі "Амадей" кіномани зможуть побачити маестро очима його суперника Антоніо Сальєрі.



Фільм про легендарного Моцарта – "Амадей" / Кадр з фільму

У 1781 році Сальєрі працював при дворі імператора Йосипа ІІ. Коли ж до палацу запрошують Моцарта, Антоніо розуміє, що його посаду нахабно передали жартівливому та непристойному юнаку. Засліплений заздрістю таланту суперника, він жадає знищити Моцарта якомога швидше.

Дивіться трейлер до фільму "Амадей": відео

"Фріда"

Оригінальна назва: Frida

Рік виходу – 2002

Акторський склад: Сальма Гаєк, Альфред Моліна, Валерія Голіно, Ешлі Джадд, Джеффрі Раш, Едвард Нортон, Саффрон Берроуз, Антоніо Бандерас, Дієго Луна, Патрісія Рейєс Спіндола

І від музики до живопису. Геніальну кінострічку "Фріда", на думку кіноекспертів, має переглянути кожен.



Фріда у виконанні Сальми Гаєк / The Academy

Фільм розкаже історію знаменитої Фріди Кало. Вона вийшла заміж за Дієго Ріверу, відомого художника, який підкорив світ. Та поки прихильники були в захваті від нього, Фріда переживала непростий етап. Роман з Левом Троцьким, суперечлива та провокативна ніч з жінкою, прагнення показати усім свій талант та не боятись змінити все у житті – цей фільм зможе здивувати.

Дивіться трейлер до фільму "Фріда": відео