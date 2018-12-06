ТОП найпопулярніших відеороликів YouTube в світі та Україні: рейтинг Google

В кінці кожного року відеохостинг YouTube називає найпопулярніші відеоролики пройдешнього року, які найбільше дивились у світі та в кожній країні зокрема. Першу сходинку у світовому рейтингу 2018 року зайняло відео "To Our Daughter" Кайлі Дженнер, а в українському – кліп українського гурту KAZKA на пісню "Плакала".

Щорічний рейтинг під назвою YouTube Rewind 2018 6 грудня оприлюднив список топ-10 відеороликів , які у цьому році здобули найбільшу популярність. За критерії популярності відео було обрано не лише кількість переглядів відеопублікацій, а й час переглядів, число пересилань, коментарів, вподобань та низку інших інструментів.

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Відтак, рейтинг найпопулярніших музичних відео очолив відеоролик пісні "Te Bote Remix" артистів з Латинської Америки іспанською мовою. На сервісі він був опублікований 11 квітня 2018 року і сьогодні його перегляди сягнули позначки в 1,4 мільярд переглядів.

Дивитись відео онлайн "Te Bote Remix":

ТОП-10 найпопулярніших музичних відео YouTube в світі:

1. Te Bote Remix — Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

2. Nicky Jam x J. Balvin — X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

3. Maroon 5 — Girls Like You ft. Cardi B

4. Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

5. Ozuna x Romeo Santos — El Farsante (Remix) (Video Oficial)

6. Becky G, Natti Natasha — Sin Pijama (Video Oficial)

7. El Chombo — Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

8. Drake — God’s Plan

9. Reik — Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

10. Vaina Loca — Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)

Також в іншому рейтингу перше місце у десятці найпопулярніших відео зайняв 11-хвилинний фільм "To Our Daughter" з подробицями вагітності та народження доньки Стормі в найпопулярнішої у світі світської левиці Кайлі Дженнер. Відео з’явилось у YouTube 4 лютого, через 3 дні після народження донечки, і станом на зараз його переглянуло більше 76 мільйонів разів.

Дивитись відео онлайн "To Our Daughter​":

ТОП-10 найпопулярніших відео YouTube в світі:

1. To Our Daughter

2. Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. we broke up

4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

6. Portugal v Spain – 2018 FIFA World Cup Russia – MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 – "Ace Degenerate" – The Karate Kid Saga Continues

9. Behan Bhai Ki School Life – Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

Щодо України, то перше місце в рейтингу найпопулярніших музичних відео зайняв відеокліп гурту KAZKA на пісню "Плакала". Композиція отримала визнання та нагороди не лише в Україні, а за кордоном у Росії. Станом на зараз кількість переглядів кліпу сягає більше 70 мільйонів. Відеоролик з’явився в YouTube 25 вересня.

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Дивитись відео онлайн "Плакала":

ТОП-10 найпопулярніших музичних відео YouTube в Україні:

KAZKA – ПЛАКАЛА [OFFICIAL AUDIO]

#2Маши – Босая

Время и Стекло – ТОП [Lyric Video]

MONATIK & Надя Дорофеева – Глубоко…

Артур Пирожков "Чика"

Время и Стекло – Е,Бой

LOBODA – SuperSTAR [Audio]

Егор Крид feat. Филипп Киркоров – Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)

Оля Полякова – Королева Ночи

MARUV & BOOSIN – Drunk Groove (Official Video)

Також стало відомо про рейтинг найпопулярніших відеороликів в Україні, у які увійшли різні телевізійні програми, серіали та інше. Першу сходинку у списку зайняв відеоролик з 1 серією серіалу "Школа" телеканалу "1+1".

Дивитись відео онлайн "Школа. 1 серія":

ТОП-10 найпопулярніших відео YouTube в Україні:

1. Школа. 1 серія

2. DZIDZIO Контрабас (FULL HD)

3. Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье – Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV

4. ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW – Просто" /// Вики Шоу

5. Юрий Ткач – "Я і Сара" – выбор вслепую – Голос страны 8 сезон

6. Фиксики – Окно / Fixiki

7. Шкура, алкаш, барыга – Муж научил попугая разговаривать | Новый Вечерний Квартал 2018

8. Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc – Шоу "Лучше Всех"

9. Руки Мыть Нужно Каждый День – Детские песни – Развивающие мультфильмы для детей

10. Полный выпуск Нового Вечернего Квартала 2018 в Турции от 19 мая

Нагадаємо, що з 10 травня відеохостинг YouTube розширив свої музичні чарти на 44 країни, до яких вперше увійшла Україна. Відтоді фахівці YouTube складали українські чарти, у яких виділяли три основних рейтинги: "Топ-пісні", "Топ-відео" і "Топ-виконавці".