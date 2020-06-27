Чорногорія оголосила про завершення пандемії COVID-19 і тепер країна знову відкрила кордони для іноземців. 24 канал зібрав найцікавіші місця Чорногорії, які варто відвідати.

Країна дозволяє в’їзд іноземному туристу лише за наявності негативного результату тесту на коронавірус. Такі вимоги діють і для українців, зазначає 24 канал.

Читайте також Чорногорія відкрила кордони для українців, але з умовою: деталі

Дивовижні місця Чорногорії

Каньйон Тари

Найвідоміша туристична пам’ятка Чорногорії – Каньйон Тари або Ущелина річки Тари. Він тягнеться до Боснії та Гереговини.

Сама річка Тара має довжину 115 кілометрів. Каньйон розташований у парку “Дурмітор”, тут річка має падіння 3,6 метра й утворює “білу воду”.



Каньйон річки Тари / Фото: legrimpeur2015.wordpress.com

Скадарське озеро

Панорама Скадарського озера – візитна карточка Чорногорії. Озеро досі залишається незвіданим, воно має прозору воду зі скелястими берегами та оточене карстовими горами.

Понад мільйон років тому Скадарське озеро було частиною Адріатичного моря.



Незвідане озеро Чорногорії / Фото: incomartour.com.ua

Читайте також Онлайн-карта для подорожей у часи пандемії: куди пускають українців

Которська затока

Найбільша бухта на Адріатичному морі – Которська затока. Ця затока є ріею, потонулим річковим каньйоном річки Бокель. Територія довкола Которської зони зберегла безліч середньовічних міст: Котор, Пераст і Херцег-Нові.

На берегах затоки розташовані безліч православних і католицьких церков, які несуть історичне значення для чорногорців і хорватів.



Которська затока / Фото: rich-tour.com

Гора Ловчен

Гора розташована в національному парку в місті Цетінє. Висота – 1749 метрів. Ловчен має дві вершини – Штировнік, найвища, та Єзерскі Верх.

З 1945 до 1994 року зображення гори містилось на гербі Соціалістичної республіки Чорногорія.



Гора з двома вершинами / Фото: blog.tui.ua

Святий Стефан

На узбережжі Адріатичного моря, на Будванській рив'єрі розташований курорт Святий Стефан. Острів має берегову лінію, довжиною 2 кілометра. А площа самого острова понад 12 тисяч квадратних метрів.

До 2007 року острів був покинутим і втратив статус розкішного чорногорського готелю, але у 2009 році він знову ожив.

Свєті-Стефан відомий унікальним островом-готелем.



Острів-готель / Фото: www.fly4free.com

Будва

Місто Будва було засноване понад 2500 років тому і є одним з найдавніших поселень на берегах Адріатичного моря.

Разом із Будванською Рів’єрою Будва утворює найбільший туристичний центр у Чорногорії. Місто також відоме своїми пляжами, нічним життям і збереженими зразками середземноморської архітектури.