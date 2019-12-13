Творці серіалу "Гра престолів" знімуть фільм про культового письменника Говарда Лавкрафта

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Девід Беніофф і Ден Вайс / www.forbes.com

Знамениті кінотворці Девід Беніофф і Ден Вайс візьмуться за екранізацію фільму, сюжет якого розповідатиме про знаменитого американського письменника та журналіста Говарда Лавфкрафта.

Влітку 2019 року відомі продюсери Девід Беніофф і Ден Вайс, які працювали над серіалом "Гра престолів", повідомили, що покидають проєкт. Після цього стало відомо, що творці уклали угоду зі стрімінговим сервісом Netflix. Однак це не завадило культовим кінотворцям укласти ще одну перспективну угоду.

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На сайті видання Deadline повідомляють, що Девід Беніофф і Ден Вайс візьмуться за екранізацію біографії культового письменника та поета, який писав у жанрі "містика" Говарда Лавкрафта.

На його рахунку такі відомі роботи: "Поклик Ктулху", "У горах божевілля", "Морок над Інсмутом" та інші твори у жанрі "жахи". Як зазначається у джерелі, події фільму розгортатимуться у 1920 році і в сюжет закладено всі найважливіші хроніки з життя Лавкрафта. Також у мережі поширюються чутки, згідно з якими творці біографічної стрічки хочуть додати краплю містики у фільм, показавши описані Говардом чудовиська в творах у його житті.

Говард Лавкрафт
Говард Лавкрафт / Вікіпедія 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
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