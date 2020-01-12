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У картатій спідниці та гольфі: Меланія Трамп продемонструвала знання трендів

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Меланія Трамп у Білому домі / Instagram / @flotus

Перша леді США ретельно стежить за модними тенденціями. Це Меланія Трамп довела на черговій зустрічі у Білому домі, де постала у стильній спідниці та гольфі, які є головними трендами сезону.

Відповідними знімками представниця Білого дому поділилась на офіційній інстаграм-сторінці. Меланія Трамп постала на кадрах у картатій спідниці з довжиною нижче коліна, до якої підібрала сірий гольф та улюблені туфлі-човники. Перша леді США вирішила не експериментувати з іміджем, тому красувалась перед гостями президентської резиденції з ідеальною укладкою та макіяжем з акцентом на очі. 

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Згідно з дописом, у такому стильному образі Меланія Трамп зустрілась зі школярами початкової школи. Захід перша леді США організувала у рамках своєї благодійної ініціативи BeBest. Програма спрямована на протидію булінгу в навчальних закладах та допомогу американським та африканським школам. 

"Чудовий день у Білому домі, який запам'ятається зустріччю з учнями початкової школи West Gate. Натхненна тим, як ці діти переростають у найкращі версії себе", – поділилась Меланія Трамп. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп Новини США
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