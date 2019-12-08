Українське в тренді: Белла Хадід одягнула сукню від Bevza

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Белла Хадід / www.gettyimages.com

Супермодель Белла Хадід стала гостею благодійного вечора Core x Let Love Rule Benefit, який пройшов 5 грудня в рамках виставки Art Basel Miami.

Для публічного виходу світова знаменитість обрала сукню з колекції української дизайнерки Світлани Бевзи, вартістю 660 євро.

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Чорне шовкове плаття звабливо оголило спину супермоделі та підкреслило стрункі ноги грайливим розрізом на нозі. Белла доповнила стильний look сумкою з пір'ям і човниками з прозорими вставками.

Белла Хадід
Белла Хадід / Getty Images

Белла Хадід
​Белла Хадід / Getty Images

Додамо, що українські бренди стають дедалі популярнішими серед зірок не лише в Україні. До прикладу, у вбранні від Bevza раніше виходила Дакота Джонсон для червоної доріжки кінофестивалю у Марракеші. 


Дакота Джонсон / Getty Images

Також британська кіноактриса Софі Тернер обрала білий атласний комбінезон від українського бренду для власного весілля з Джо Джонасом!

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Белла Хадід Мода
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