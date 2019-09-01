Український метелик у пустелі США: чим команда Catharsis дивує світ на Burning Man

Серед палючого сонця пустелі в американському штаті Невада триває фестиваль незалежного мистецтва Burning Man. Головне його правило просте – бути самим собою. Щороку з усіх куточків світу тисячі людей з'їжджаються у США, аби провести дев'ять днів у колі однодумців та представити арт-спільноті свої творіння.

У 2019 році 11 українців везуть на фестиваль Catharsis – інсталяцію у формі метелика, розписаного у Петриківському стилі. LIFESTYLE24 поспілкувався з львівською частиною команди Олегом Засадним та Максимом Тітовим напередодні їхнього від'їзду до Штатів.

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Тож як виникла ідея такого арт-об'єкту, що чекає українських "бьорнерів" у пустелі та хто з відомих особистостей є затятим прихильником Burning Man – читайте далі.

"Вибачте, я вийду, в мене тут Burning Man"

Над проєктом працює 11 українців з трьох зовсім різних країн – України, Таїланду та США. Що поєднує усіх вас?

Олег Засадний: У 2018 році мій брат Віталій працював над спільним проєктом з Альоною Георгіу. Тоді вона якраз приїхала з фестивалю й була захоплена ним. В Альони з'явилася мрія про свою інсталяцію й виникла ідея метелика. Вона та Марина Маляренко, яка є за професією художницею, вирішили використати також петриківський розпис. Почали розвивати цю ідею. Марина створила красивий ескіз. Та вони розуміли, що вдвох їм цього зробити не вдасться, адже це має бути величезна конструкція. Тож їм треба було ще когось у команду.

Максим Тітов: Згодом до проєкту долучився Марк Трембах. Він чудово розуміється в архітектурі. Простіше кажучи, знає, які матеріали треба вибрати, як їх можна зігнути та зварювати. То все команда з Сіетла. Через кілька місяців після старту проєкту з ними почав працювати Олексій Огурцов. Спочатку він трохи скептично ставився до задуму. Але потім "втягнувся" й у нього з'явилася божевільна ідея зняти про це все фільм. При тому, що він за професією фотограф, відео не знімав раніше.

Як створювали Catharsis: дивіться відео

Максим Тітов: На Burning Man не так просто взяти квиток. Охочих набагато більше, ніж може прийняти фестиваль. Продаж квитків, власне, відбувається в декілька етапів. Щоб купити найдешевший стандартний, треба спочатку записатися в чергу. Вона відкривається буквально на годину. Це – реєстрація онлайн, через місяць вже є можливість придбати сам квиток. Ми з братом Олега були на фестивалі в 2018-му й хотіли поїхати знову. Але нам не вдалося купити квитки. Тож ми зрозуміли: якщо хочемо їхати, треба долучатися до якогось проєкту. І так збіглося, що Альона, з якою ми були минулого року в одному таборі на фестивалі, активно почала працювати над метеликом. Вона запропонувала нам приєднатися до проєкту.

Олег Засадний: Я – графічний дизайнер. Роблю прев'ю, постери. Ми з Максимом також займалися організацією вечірки у Києві, під час якої збирали кошти для Catharsis (бюджет інсталяції – 6 тисяч доларів – 24 канал). Та й загалом роблю все, що потрібно. Брат працює з освітленням. Юліана Осельська в нас займається медіа. Те, що про нас говорять і знають нас, це її величезна заслуга. Також у нас є дієтолог і шеф-кухар – Марія Величко. А Оксана Георгіу координує дії команди безпосередньо на фестивалі. Найпізніше долучилася до нас Юля Багінськи.



Вечірка на підтримку Catharsis у Сієтлі / Фото: Офіційний сайт Сatharsis.art

Максим Тітов: Кожен намагається долучитися максимально. Я займався логістикою. Тобто відповідав за те, щоб знайти нам будинок на колесах, в якому будемо жити. Також мусив подбати про те, як будемо добиратися з Сіетла до пустелі в Неваді та назад. Допомагав Олегу з вечіркою в Києві. Збирав також інформацію про інші українські проєкти.

Окрім Catharsis на фестиваль в американську пустелю їдуть й інші українські проєкти: інсталяція-трансформер Cocoonap, глиняний Garden of Bright Children, піраміда PlayAlchemist та інші.

Максим Тітов: Кожен з нас поширював інформацію, розповідав про проєкт, де міг. Люди загорялися цією ідеєю. Адже вона насправді крута. Про нас навіть написав Forbes. Є дуже багато факторів, які заставляють пишатися. Адже це наше, це українське й воно побуває на Burning Man.

Catharsis перед виїздом на фестиваль: дивіться відео

The final test last night Опубліковано Catharsis Четвер, 22 серпня 2019 р.



А як у вас з комунікацією? Як на роботу над проєктом впливало те, що перебуваєте не лише у різних країнах, але й в кардинально різних часових поясах?

Олег Засадний: Комунікувати дуже складно. Непросто знайти часову зону, яка підходить Сіетлу, Львову та Бангкоку, де різниця по вісім годин. Зазвичай спілкувалися, коли у Штатах вже ніч, у нас вже ранок, а в Таїланді – обід.

Максим Тітов: Ну, нам найгірше в цьому випадку. Під час робочого дня доводилося відлучатися. "Вибачте, я вийду, в мене тут Burning Man".

Максим Тітов: В роботі над проєктом зійшлися люди, які разом раніше не працювали. Будь-яка команда проходить певні фази. Спочатку зацікавлення, у всіх є ентузіазм. Потім починається вже сама робота і "битва правильних ідей". Це штурмування команди. А потім вже формування, коли люди справді навчилися працювати разом. Активно працювати ми почали разом з травня-червня.

"Catharsis – це життєвий досвід, який є у кожного"

Чому саме метелик? Чому саме Catharsis? Що означає ваш задум та як ви маєте намір його втілювати в реальність?

Олег Засадний: Спочатку у метелика була назва Metamorphosis. Як згодом виявилося, це – тема фестивалю у 2019 році. Тож ми обрали іншу назву. Catharsis. По суті, катарсис – це переродження себе через певні переживання. Інсталяція має синій та червоний кольори. Синій – то чоловіче начало, червоний – жіноче. Вони поєднуються.

Максим Тітов: Також однією з частин інсталяції є людське серце. Воно там, аби поєднати метелика з людською сутністю. Адже серце, на думку багатьох людей, є центром наших емоцій.

Олег Засадний: Метелик двосторонній. На ньому – петриківський розпис. Зверху – люмінесцентні фарби. Вночі він буде світитися ультрафіолетом. По боках будуть LED-стрічки. Бо треба, щоб на Burning Man було багато світла. Висота інсталяції – 3,5 метра.



Одним з елементів арт-об'єкту є людське серце / Фото: Олексій Огурцов

Максим Тітов: У кожного з нас є якийсь життєвий досвід довжиною в певний період. Інколи він стає переломним. Це може бути розрив стосунків з коханою людиною, а можуть бути, навпаки, нові відносини. У кожного з нас в житті є ключові ситуації. Переживаючи їх, ми розкриваємось та стаємо новими особистостями. Саме так було в одного з членів нашої команди, Олексія. У нього – дальтонізм, він бачить все трохи по-іншому, ніж ми. Якось він купив спеціальні окуляри, які допомагають бачити справжні кольори. Це прекрасний приклад катарсису. Людина ніколи не бачила кольорів, якими вони є. А він ще й працює фотографом. Це величезні емоції, сльози, щастя...

Яка доля чекає на інсталяцію після фестивалю? Маєте намір залишити його у США?

Максим Тітов: Не знаю, про що я можу розказувати. Але є різні варіанти. Навіть пропонували переслати його в Україну, наприклад. Були також пропозиції продати. Подальша доля метелика ще вирішується. Та думаю, що таки він залишиться у США, адже немає сенсу його кудись транспортувати. Легше в Україні зробити репродукцію.

"Тебе все там хоче вбити"

Фестивалю вже понад 30 років. Кількість тих, хто бажає відвідати Burning Man щороку зростає. Як стільком людям вдається на більш ніж тиждень оселитися у пустелі та співіснувати з її суворими умовами?

Олег Засадний: Вдень там дуже гаряче – до 40 градусів тепла за Цельсієм, вночі холодно – температура опускається до 5 градусів. Багато пилюки. Ти мусиш об’єднуватися з іншими та пристосовуватися, щоб разом вижити. Адже тебе там все хоче вбити. На Burning Man ти нічого не зможеш купити. Це такий соціальний експеримент. Там немає валюти, немає влади. Люди приїжджають, будують своє місто. Хоч ти і не можеш нічого продати, але ти можеш дарувати. Адже ти більше щастя отримуєш саме коли даруєш, ніж коли дарують тобі.

Олег Засадний: Людей закликають не купляти нові речі, а одягати старі. Костюми на фестивалі – це не просто одяг, а, як це називають, радикальне самовираження. Ти фактично просто показуєш, ким ти хотів би бути. Можеш спробувати себе в новому образі. І тебе ніхто не буде за це осуджувати. Можеш робити все, поки це не заважає іншим.

Максим Тітов: У перший мій день на минулому фестивалі ми з другом стояли біля однієї з арт-інсталяцій. До нас під'їхав якийсь чоловік на велосипеді. І запитав, який це наш раз на Burning Man. Ми відповіли. А він каже: "А в мене вже шістнадцятий". Скидає з себе штани і тікає в пустелю. Така от історія.

Вражаючі костюми на Burning Man: дивіться фото



Максим Тітов: До речі, коли я був у Таїланді, то зайшов у магазин і побачив довжелезних плюшевих пітонів у стразах. Дивлюсь і розумію: це саме те, що треба. На фестивалі всі відстані дуже великі. Машини та мотоцикли заборонені. Так от, ми вирішили, що прикріпимо пітонів на наші велосипеди і так будемо їздити.

Олег Засадний: Мені, наприклад, вже прийшла шуба. То на ніч. (сміється)

А чи відвідує Burning Man хтось з зіркових особистостей? Можливо, там можна зустріти когось з відомих українців?

Олег Засадний: Максим Нефьодов. Це колишній заступник міністра економіки, а зараз митницю очолює.

#industwetrust відступлю від запланованого графіка постів про Burning Man і напишу про костюми. Бо ви мене вже трохи... Опубліковано Max Nefyodov Четвер, 6 вересня 2018 р.



Максим Тітов: Так, якраз познайомився з ним там минулого року. Говорили, хто чим у житті займається. І виявилося, що він заступник міністра. Загалом там є багато цікавих особистостей. Туди приїжджають шалено відомі діджеї, виконавці. Але це не анонсується. Просто раптово починають ходити чутки про виступ. Це постійні несподіванки. Ілон Маск там бував декілька разів.

"Це може бути останній Burning Man в пустелі"

Як ви згадували, Forbes включив Catharsis до списку найбільш яскравих та сміливих проєктів на Burning Man 2019. Що це означає та чи дає це вашій команді певні привілеї?

Максим Тітов: Прямої вигоди це нам не дає. Але це – своєрідний соціальний розголос. Мабуть, він допоміг нам, зокрема, при зборі коштів. Можливо, також допоміг у розташуванні на фестивалі.

Максим Тітов: Сама площа фестивалю – це форма півкола. Це фактично велике місто, у якому живе 80 тисяч людей. Посередині розташована фігура Burning Man. Зліва від неї – частина, де щоночі відбуваються вечірки. Це найкраща локація, щоб розмістити свій проєкт, якщо ти хочеш щоб його побачили якомога більше людей. Організатори розмістили нас саме там, хоча ми їх не просили. Впевнений, що в цьому є якийсь зв'язок.



Фігура палаючої людини на Burning Man

Олег Засадний: Як загалом виник фестиваль? За легендою, декілька друзів спалили на пляжі в Сан-Франциско дерев'яне опудало у вигляді людини. На такий вчинок наштовхнуло нерозділене кохання одного з хлопців. Дійство сподобалося як учасниками, так і людям, які стали його випадковими очевидцями. Згодом це переросло в традицію. Щороку збиралося все більше людей. Коли їх було вже тисячі, поліція заборонила здійснювати традиційне спалення, тож довелося шукати нове місце. Так вони переїхали у пустелю.

Олег Засадний: Та не все так просто. Те, чи буде фестиваль й надалі відбуватися у пустелі Блек-Рок в Неваді – під питанням. Сама пустеля не підпорядковується штату, це – національний парк. Його керівництво дозволяє проводити лише одну подію на рік. Власне, Burning Man. Та й то за шалені гроші. Кожного року сума збільшується, а проводити дозволяють все менше.



Територія фестивалю Burning Man у пустелі Блек-Рок, штат Невада, США

Олег Засадний: Сама ідея фестивалю полягає в тому, що ти не маєш взагалі залишати за собою сміття. Якщо в душ ходиш, не маєш права злити воду в землю. Усе мусиш вивозити. Людина за тиждень генерує дуже багато відходів, їх треба десь дівати. Люди починають вивозити їх у найближчі села. Там багато з тим проблем. Можливо, дійсно треба буде шукати нову локацію.

Максим Тітов: Так, це може бути останній Burning Man в пустелі. Та немає більш масштабного фестивалю чи події. Переносити його в інше місце в принципі доволі складно. До того ж, думаю, буде дуже багато невдоволених людей, тож є певний ризик.

"Відчуваю, що це зламає мені мозок".

Максиме, ти на фестиваль їдеш вже вдруге, тож приблизно знаєш, як там все відбувається. Олеже, для тебе це буде перший схожий досвід. Які у вас очікування від події?

Максим Тітов: Минулого року наші друзі цілеспрямовано вирішили їхати. Я на той момент вже чув про фестиваль і знав, що дуже хотів би там побувати. Але хотілося зібрати компанію. Так збіглося, що я на той час ще мав бути по роботі в Сан-Франциско. Сказав друзям, що спробую взяти тиждень відпустки, перенесу свій виліт до України. Потім було дві невдалі спроби купити квиток на фестиваль. Та я був рішуче налаштований. Раптом у день перед початком фестивалю в одного з українців дружина почала народжувати. Він мусив летіти назад в Україну. Я відкупив в нього квиток й таки поїхав. Це доля.

Максим Тітов: Фестиваль однозначно міняє. Не можна сказати, що ти поїхав туди й повернешся таким, як був раніше. Він відкриває нові горизонти. Я досить відкрита людина й багато чого вже встиг побачити. Та досвід, який я там пережив, люди, з якими там познайомився – це змінює.



Максим Тітов, Альона Георгіу та Олег Засадний / Фото: Facebook @Max Titov

Олег Засадний: Я також відкрита особистість. Але здається, що Burning Man відкриє мене по-новому. Мене взагалі зараз мало що в житті дивує. Я багато подорожую, чимало цікавих людей бачу. Але відчуваю, що це зламає мені мозок. Я дуже цього очікую.

Максим Тітов: В дитинстві ми часто з друзями бавилися у гру. Було уявне місто, свої правила, взаємовідносини. Burning Man – це коли 80 000 людей, вже дорослих, вирішили повернутися в дитинство й пограти в набагато більших і радикальніших масштабах. Ці люди виражають всі свої потаємні бажання. Вони не бояться розказувати про себе. Там немає рамок, ти можеш розкритися. Це по-дитячому божевільне середовище.