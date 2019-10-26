Український режисер Ахтем Сеітаблаєв визнаний найкращим актором на Босфорському кінофестивалі

Український фільм Нарімана Алієва "Додому" визнаний найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю, а Ахтем Сеітаблаєв, який зіграв у стрічці головну роль, отримав нагороду за найкращу чоловічу роль!

Про це повідомляється на офіційній сторінці у фейсбуці фільму "Додому". Церемонія нагородження відбулася 25 жовтня в Стамбулі.

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Зазначається, що крім фільму "Додому", за перемогу у міжнародному конкурсі змагалися ще 8 стрічок з різних країн.

"Додому" визнано найкращим іноземним фільмом 7-го Міжнародного Босфорського кінофестивалю! А нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Ахтем Сеітаблаєв. Наріман Алієв особисто отримав відзнаки,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво! Повнометражна стрічка "Додому" Нарімана Алієва, яка у 2019 році єдиною висувалась на Оскар від України потрапила у перший лонглист премії Оскар. Відомо, що українська прем'єра стрічки відбулася на 10-му Одеському кінофестивалі, де він також був представлений у Міжнародній конкурсній програмі та здобув гран-прі фестивалю. Зокрема, фільм також було представлено в рамках Каннського фестивалю 2019 року в конкурсній програмі "Особливий погляд". Фільм "Додому" вже став найкращим фільмом Міжнародного кінофестивалю в Бухаресті (BIFF).

Фільм "Додому": дивіться перший трейлер

Що відомо про фільм "Додому"?Український фільм "Додому" став четвертою роботою молодого українського режисера кримськотатарського походження Нарімана Алієва. У фільмі розповідається про історію кримського татарина і його двох синів, які поїхали в Київ після анексії Криму. Через смерть одного з них батько приїжджає у Київ, щоб забрати тіло назад та поховати згідно з мусульманськими традиціями. Водночас інший син не розуміє рішення батька і потреби дотримання традицій. Головні ролі виконали знамениті українські актори – Ахтем Сеїтаблаєв, Ремзі Білялов, Віктор Жданов та Дар'я Баріхашвілі. Продюсером фільму став Володимир Яценко. Виробник – LimeLite.