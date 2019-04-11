Вчені з'ясували цікавий факт про Леонардо да Вінчі

Один із найталановитіших художників всіх часів Леонардо да Вінчі, творчість і постать якого оповита таємницями, був амбідекстером. Це означає, що його права рука була такою ж вправною, як і ліва.

Це з'ясували експерти Галереї Уффіці у Флоренції, аналізуючи картину майстра "Пейзаж Арно", пише Phys.org.

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Леонардо да Вінчі "Пейзаж Арно" // Артархів

Художник написав її, коли йому був 21 рік – у 1473 році. На ній да Вінчі змалював долину річки Арно, що протікає через Флоренцію, з замком Монтелупо.

На зворотній стороні полотна майстер зробив напис і віддзеркалив його на сторону пейзажу. Вчені встановили, що один напис да Вінчі зробив лівою рукою, другий – правою.

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Раніше було відомо, що майстер був шульгою та використовував дзеркальне письмо – його тексти потрібно читати справа наліво. Але нині дослідники з'ясували, що художник ще замолоду навчився давати раду обом рукам.

"За спостереженнями за його почерком, у тому числі написами на цьому малюнку, стає зрозуміло, що його письмо правою рукою було добре сформованим", – зазначила мистецтвознавиця Сесілія Фрозиніні.