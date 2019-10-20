Весілля століття: нащадок Наполеона Бонапарта одружився на праправнучці австрійського імператора

У суботу, 19 жовтня, відбулося королівське весілля, яке ввійде в історію. Австрійська графиня Олімпія фон унд Арку-Ціннеберг вийшла заміж за французького принца Жан-Крістофа Наполеона Бонапарта – єдиного спадкоємця династії Бонапарт.

На розкішному королівському весіллі, яке відбулося у Парижі, було понад 600 гостей з багатьох європейських країн. Вінчання пройшло в соборі Сен-Луї-де-Аналідес.

Читайте також: Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс влаштувала розкішне весілля з Куком Мароні

Олімпія фон унд Арку-Ціннеберг обрала вишукану весільну сукню від Oscar de la Renta, яка складалася з аплікації мережива, що був схожий формою на листя. Плаття було без бретелей, але дизайнери спеціально для австрійської графині зробили ще легку накидку зверху з того ж самого матеріалу.



​ Олімпія фон унд Арку-Ціннеберг і Жан-Крістоф Наполеон Бонапарт / Getty Images



​ Олімпія фон унд Арку-Ціннеберг і Жан-Крістоф Наполеон Бонапарт / Getty Imágenes

Супроводжував наречену до входу у собор її батько, граф Ріпран. Відомо, що Олімпія і Жан-Крістоф познайомилися у Парижі, коли графиня приїхала на стажування від Єльського університету. Як згадував чоловік в інтерв'ю, він відразу закохався у дівчину з першого погляду.



​ Олімпія фон унд Арку-Ціннеберг і її батько граф Ріпран / Getty Images



Олімпія фон унд Арку-Ціннеберг і Жан-Крістоф Наполеон Бонапарт / Getty Images

Заручини закоханих пройшли у січні, коли єдиний спадкоємець династії Бонапарт подарував Олімпії каблучку з 40-каратним діамантом (вартість якого близького одного мільйоні доларів), який був на короні дружини Наполеона III, імператриці Євгенії (1826-1920).

До слова, після пропозиції руки і серця у пари стався неприємний інцидент. Олімпія залишила каблучку в сумці, коли закохані зупинилися у п'ятизірковому готелі в Парижі. Вони вийшли з машини і забули її замкнути. Згодом сумку з вартісною прикрасою вкрали разом з гаманцем, кредитними картами і комп'ютером. Однак поліції вдалося затримати злодія, яким виявився 30-річний єгиптянин.



Дружина Наполеона III, імператриця Євгенія