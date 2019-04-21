Як Петро Порошенко та Володимир Зеленський голосували у другому турі: фото і відео

У неділю, 21 квітня, в Україні відбувається другий тур президентських виборів. Українці один за одним відвідали виборчі дільниці, щоб віддати свій голос за одного з кандидатів. Проголосувати вже встигли й самі претенденти на пост президента – Петро Порошенко та Володимир Зеленський.

Актор та шоумен Володимир Зеленський приїхав на одну з виборчих дільниць столичної Оболоні. Претендент у президенти встиг публічно порушити закон: він засвітив свій бюлетень перш, ніж кинути його у виборчу урну.

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Володимир Зеленський на виборчій дільниці / Twitter / @opinion_tw

Перед камерами Володимир Зеленський постав у білій футболці та класичному синьому костюмі. Його супроводжувала дружина Олена, яка прийшла голосувати у бірюзовому костюмі та білій футболці.

Дивіться відео: як Володимир Зеленський голосував у другому турі

Чинний гарант прийшов на виборчу дільницю разом з усією великою родиною. Проголосував Петро Порошенко у Будинку офіцерів після участі в богослужінні. Перед камерами він постав у класичному костюмі та сорочці. А от чинна перша леді Марина Порошенко засвітилась у стильному пальті з чорною вишивкою.

Порошенко проголосував на виборах у другому турі: фото 24 каналу

Як Петро Порошенко голосував у другому турі: дивіться відео