Вихідні у жовтні: як відпочиватимуть українці

Цьогоріч у жовтні українці матимуть три вихідних поспіль. Коли саме – читайте далі.

Жовтень – другий осінній місяць, час завершення збору врожаю та початок підготовки до зими. У 2019 році десятий місяць року міститиме 22 робочих дні. Цього жовтня українці матимуть один додатковий вихідний. Він випадає на понеділок 14 жовтня.

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14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та День Українського козацтва. Цьогоріч це свято випадає на понеділок, тож українці матимуть три поспіль вихідних і робочий тиждень починатимуть з вівторка 15 жовтня.



Вихідні у жовтні 2019 року / зображення 24 каналу

Чому саме ця дата?

Свято виникло на тлі підсилення в суспільстві ідей декомунізації і збройної агресії Росії на Донбасі і в Криму. Президент Петро Порошенко у 2014 році встановив 14 жовтня державним святом. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та військово-морського флоту.

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А пізніше тодішній глава держави виступив з ініціативою зробити цей день вихідним. 5 березня 2015 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт про встановлення вихідного 14 жовтня.

День захисника України – дивіться відео 24 каналу

У першу неділю жовтня також відзначають День вчителя. У 2019 році професійне свято працівників сфери освіти припадає на 6 жовтня.

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Також у жовтні традиційно переводять годинники. В останню неділю, а саме 27 жовтня, вночі о 4 годині, в Україні переходять на зимовий час, тому стрілки переводять нa годину назад.