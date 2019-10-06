Він підтримує окупацію Криму, – Ахтем Сеітаблаєв критикує показ серіалу "Свати" з Добронравовим

Український актор і режисер, Ахтем Сеітаблаєв розповів про своє ставлення до серіалу "Свати", який транслюють на телеканалі "1+1". Нагадаємо, у березні 2019 року окружний адмінсуд Києва скасував заборону на показ серіалу на українському телебаченні.

Ахтем Сеітаблаєв в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив, що він не сприймає деякі заяви чинного президента України. На його думку, Володимир Зеленський посприяв скасуванню заборони на показ "Сватів" в Україні.

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За словами режисера, показ серіалу українського виробництва з проросійськими акторами не має бути дозволеним. Сеітаблаєв говорить саме про Федора Добронравова, який виступав з антиукраїнськими заявами.

Федір Добронравов, який відкрито, через ЗМІ, підтримує окупацію Криму, моєї малої батьківщини... Це ж не таємниця, що після Криму почався Донбас. Тобто ця людина підтримує вбивства українських громадян, моїх друзів, частини мого народу! І я не сприймаю цього,

– наголосив Ахтем Сеітаблаєв.

Сеітаблаєв на "Радіо Свобода": дивіться відео

Що відомо про заборону показу серіалу "Свати" в Україні?

22 листопада 2017 року СБУ заборонила в’їзд в Україну Федору Добронравову. Заборона повинна була діяти 3 роки.

"Росіянин неодноразово дозволяв собі антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією", – йдеться у повідомленні прес-центру СБУ на Facebook-сторінці від 22 листопада 2017 року.

23 листопада Володимир Зеленський, один із творців серіалу "Свати", висловив обурення можливою забороною серіалу та наголосив, що така ініціатива точно не допоможе економіці України. Згодом він записав емоційне відеозвернення. У соцмережах набрав популярності флешмоб на підтримку серіалу "Свати", а Держкіно вагалося стосовно рішення про заборону. Однак 29 листопада Міністерство культури внесло російського актора Добронравова у "чорний список" осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Того ж дня в Україні офіційно заборонили показ серіалу "Свати". 10 січня 2019 року "1+1" подав до суду на Мінкульт через заборону "Сватів".

ТОВ "Телерадіокомпанія студія 1+1" та ТОВ "Кіноквартал" позивалися до суду щодо заборони від СБУ на в'їзд до України актора Федора Добронравова (громадянина Росії) та трансляції на території України деяких фільмів з його участю

Суд розглянув позов і вирішив: СБУ протиправно підготувала інформацію про підстави для заборони на в'їзд Добронравова, тому відповідну постанову Служби безпеки скасували.



Серіал "Свати" транслюють на українському телебаченні