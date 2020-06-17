В час пандемії коронавірусу 94-річна королева Єлизавета ІІ змушена ще ретельніше дбати про своє здоров'я. Її Величність з чоловіком Філіпом оселились у Віндзорському замку, де продовжують виконувати свої обов'язки. Так, днями королева здійснила перший відеодзвінок в Zoom, що стало історичною подією.

Єлизавета ІІ і Zoom

Як відомо, королева Єлизавета ІІ – прибічниця консервативних правил. Вона вчить своїх нащадків слідувати протоколу, встановленого ще предками, та воліє особисто говорити з людиною, а не завдяки сучасним технологіям. Однак пандемія змусила Її Величність змінити звичні правила: Єлизавета ІІ навчилась користуватись програмою Zoom та здійснила свій перший відеодзвінок, повідомляє CNN.

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Монарх влаштувала конференцію, до якої долучила свою доньку Анну та британців, які дбають про людей, хворих на коронавірус. У бесіді, що тривала 45 хвилин, Єлизавета ІІ поспілкувалась з очільниками волонтерських організацій, які надають допомогу інфікованим на COVID-19, а також тими, чиї родичі ледь не померли через недугу. Кожен розповів Її Величністю свою історію, що не залишило королеву байдужою.

Було цікаво послухати всі ці історії. Я вражена від того, як ви зуміли все пережити. Рада, що змогла сьогодні поспілкуватись з такими сильними людьми,

– зазначила Єлизавета ІІ після відеозустрічі.

Цікаво, що навіть в цій ситуації королева Великобританії не порушила своїх правил. Єлизавета ІІ з'явилась у кадрі, коли вже всі чекали на її появу, та першою покинула віртуальну зустріч. Фрагменти цієї події опублікували на інстаграм-сторінці палацу.

Як королева публікувала перший допис в інстаграмі

Це не вперше Єлизавета ІІ прагне показати, що йде у ногу з часом. У березні 2019 року вона опублікувала перший інстаграм-допис. Зробила Її Величність це перед десятками камер. Королева Єлизавета ІІ піднялась на підвищення та натиснула "опублікувати". Чимало користувачів мережі тоді посміялись з цієї події, а інші ж із захватом прокоментували цей факт.