Як майже 200-літній будинок перетворити на особняк мрії: історія у фото

На острові Бруні у Тасманії стоїть будинок, який збудували спеціально для капітана Келлі – він був першим австралійцем, який на човні увійшов за Південне Полярне коло.

Будинок, якому понад 175 років, ретельно відреставрували і перетворили на особняк мрії.

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За роботу над котеджем, збудованим у 1830-х роках, взялись спеціалісти із бюро John Wardle Architects.



Архітектори відновлювали будинок капітана Келлі, якому майже 200 років

Однією з важливих частин їхньої роботи було позбавити будівлю неоригінальних робіт, які назбирались в ній за десятиліття, щоб з повагою повернути йому первісну форму.



Як зараз вигладає будинок капітана Келлі, якому майже 200 років

У рамках цього проекту проведено великі дослідження в історії котеджу, відстеження через бібліотеки, оригінальні щоденники та докладні журнали.



В історичний будинок, якому майже 200 років, вдихнули нове життя

Оригінальна будівля складалась із двох структур: спалень та кухні, оточених широкою верандою.



Інтер'єр відреставрованого будинку капітана Келлі

Саме первісна веранда стала головною точкою натхнення для нового втручання архітекторів.



Сучасний інтер'єр будинку, якому майже 200 років

Сучасний будинок капітана Келлі навіює затишок і неабияк надихає.

Як зараз виглядає 175-річний будинок: дивіться відео