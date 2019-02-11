Як виглядає рідний брат Лесі Нікітюк: у мережі з'явилось фото

Телеведуча Леся Нікітюк завжди із захватом відповідає на питання про свою родину, однак не поспішає знайомити родичів з журналістами. Однак у мережі все ж з'явились знімки її брата, батька та матері.

Українська телеведуча Леся Нікітюк стрімко увірвалась до світу шоу-бізнесу. Про норовливу та харизматичну зірку знають чимало любителів розважальних програм, а її блог завоював немалу аудиторію в мережі. Водночас Леся Нікітюк намагається ретельно оберігати своїх родичів від уваги громадськості, тому вкрай рідко публікує фото з ними.

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Однак своєрідне табу порушила мама телеведучої – Катерина. Жінка теж стала блогером і публікує в Instagram кадри зі своїх буднів. Похизувалась вона й фото рідного брата Лесі Нікітюк та його родини.

Мої діти – син та його сім'я, – лаконічно написала мама Лесі Нікітюк.

Чарівне сімейне фото родичі відомої телеведучої зробили під час новорічно-різдвяних свят. Чоловік позував перед камерою зі своєю дружиною та двома доньками.



Рідний брат Лесі Нікітюк з родиною / Instagram / @198ekaterina

Варто зазначити, що попри насичений робочий графік, Леся Нікітюк їздить на рідну Хмельниччину та проводить вільний час із родиною. Відповідні фото мама телеведучої теж показала мережі.



Леся Нікітюк з батьком / Instagram / @198ekaterina