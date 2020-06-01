З березня Її Величність переїхала до Віндзорського замку, де продовжує виконувати свої королівські повноваження. Єлизавета ІІ відмовилася від публічних виходів до осені, проте навіть у віці 94 роки влаштовує кінні прогулянки в ізоляції.

Востаннє нові кадри Її Величності з'являлися в мережі ще 8 травня, коли вона записала відеозвернення з нагоди 75-тої річниці закінчення Другої світової війни. Минулих вихідних королева Єлизавета ІІ влаштувала кінну прогулянку поблизу Віндзорського замку, фото якої з'явилися на офіційній інстаграм-сторінці королівської родини.

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Попри свій поважний вік, Її Величність фантастично тримається у сідлі та, судячи з усього, навіть у 94 роки не планує відмовлятися від свого хобі. Її захоплення верховою їздою почалося ще в 4-річному віці, коли вона отримала в подарунок свого першого коня. Вона щороку відвідує кінні перегони та прищепила любов до тварин своїм нащадкам. Донька та онука королеви навіть змагалися на Олімпійських іграх.

Образ королеви Єлизавети ІІ під час кінної прогулянки

Її Величність постала в жакеті кольору хакі, штанах і рукавичках кремового кольору та яскравій рожевій хустинці з квітковим принтом. Королева не стала приховувати своїх справжніх емоцій від такого дозвілля й усміхалася на камеру. Погода для кінної прогулянки була сприятливою.

Новий допис представники Букінгемського палацу доповнили архівними кадрами Її Величностями в сідлі та поряд з конями, які засвідчують її багаторічну любов до цих тварин.