З бузком у руках: Леся Нікітюк показала романтичний образ

Телезірка впродовж карантину не зраджує власному стилю та демонструє чарівні образи. Леся Нікітюк новим дописом наголосила, що весна – час для романтики та кохання. Тому для чергової зйомки вона обрала букет улюбленого бузку та одягла топ з пікантним декольте.

Знаменита телеведуча не афішує свої стосунки та тримає у таємниці "постійного" бойфренда, як зазначила вона Олі Поляковій. Проте, як і будь-яка дівчина, вона прагне уваги та романтики. В інстаграм-профілі Леся Нікітюк зауважила, що саме навесні ідеальний час для чоловіків, аби проявляти свою прихильність і любов до дівчини. Наприклад, про особливо ставлення може свідчити букет бузку.

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Для домашньої зйомки ведуча обрала білий приталений топ з оголеними плечима та пікантним декольте, яке підкреслило її пишний бюст. Вбрання також акцентувало на тонкій талії зірки і стрункій фігурі. Вишуканий верх образу Леся Нікітюк доповнила широкими сірими штанами з блискучої тканини. Вона не забула й про золоті ланцюжки та сережки-кільця.

Проте головним акцентом фото став не look знаменитості, а саме букет бузку. Нікітюк наголосила, що ці квіти символізують першу любов, невинність, чистоту та навіть сильний характер.

У коментарях під дописом фоловери зізналися, що раніше не здогадувалися про таке особливе значення бузку, проте поділилися своїми традиціями та спогадами: "Колись думали, якщо з'їсти квітку з п'ятьма пелюстками, здійсниться бажання", "Ми завжди перед екзаменами ворожили на квітках бузку". Не оминули увагою підписники й образ Лесі Нікітюк, засипавши її компліментами.