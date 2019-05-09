З дитячим боді та іграшками: як зустріли принца Гаррі у Нідерландах в статусі татуся

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Принц Гаррі
Принц Гаррі / Колаж LifeStyle 24

Принц Гаррі, який став вперше батьком 6 травня, приїхав у Нідерланди через три дні після пологів Меган Маркл, щоб відвідати щорічні спортивні змагання "Ігри непереможених" (Invictus Games).

Відкриття спортивної події було заплановане на 8 та 9 травня 2019 року. Перед цим принц Гаррі публічно повідомив громадськість, що поїде в Нідерланди з 2-денним візитом, але згодом заявив, що плани змінилися та не приїхав. Як стало відомо, причиною стали пологи його дружини Меган Маркл, яка 6 травня народила первістка – хлопчика Арчі Харрісона.

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Через три дні після пологів герцогині Сассекської таки приїхав у Нідерланди, де його очікували подарунки для новонародженого малюка від шанувальників.

"Ігри нескорених" – міжнародні змагання, засновані принцом Гаррі у 2014 році. У заході беруть участь виключно військовослужбовці та ветерани, які були поранені під час служби. Змагання проводять у таких видах спорту, як баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування в залі

Одними із сюрпризів для маленького Арчі став боді з надписом "Ігри нескорених" (Invictus Games) та м'який кубик з намальованими кроликами. Принц Гаррі був приємно вражений та виглядав дуже щасливим після поповнення у сім'ї.

Принц Гаррі / Getty Images / i-Images


Принц Гаррі / AP


Принц Гаррі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Ігри нескорених
Джерело: LifeStyle 24
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