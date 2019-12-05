Зірка "Джокера" Хоакін Фенікс став людиною року за версією PETA

120 Читать новость на русском
Хоакін Фенікс / Instagram / @joaquinphoenixactor

Хоакін Фенікс – знаменитий голлівудський актор, який відомий своєю роллю у фільмі "Гладіатор" (2000 ), "Переступити межу" (2005) та ще багатьма популярними картинами, однак чималого розголосу за останній рік він отримав саме через фільм "Джокер". Так, днями стало відомо, що 48-річний Хоакін Фенікс став людиною року.

Про це повідомляє іноземне видання The Hollywood Reporter. Хоакін Фенікс став людиною року за версією РЕТА, що українською звучить "Люди за етичне ставлення до тварин" (People for the Ethical Treatment of Animals).

До речі: Домовленості немає, – режисер "Джокера" Тодд Філліпс заперечив продовження фільму

45-річний актор отримав таке звання через свою ініціативну позицію щодо захисту тварин. Він є активним членом захисних оганізацій і часто відвідує кампанії, присвячені збереженню життя тварин.

Варто додати, шо Хоакін Фенікс відмовився від м'яса, коли йому було 3 роки. Він є одним з головних активістів та вегетаріанців Голлівуду. Також нещодавно, окрім бездоганної роботи в "Джокері", актор виступив продюсером фільму The Animal People. У документальній стрічці розповідається про волонтерів, які активно захищають права та життя тварин.

Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
сьогодні
5527
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Екологія Хоакін Фенікс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
4 грудня 18:03 Меню на Новий рік 2020: які смаколики приготувати вдома
Квітослава Туз 11613
4 грудня 12:01 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 34044
3 грудня 15:32 Відпочинок в Італії: добірка найцікавіших місць, які має побачити кожен
Марія Лелека 3466
3 грудня 14:01 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 24447
3 грудня 13:23 Коли засвітять головну новорічну ялинку 2020 року у Києві: дата
Юлія Турелик 648
Новини
Більше новин
Залиште відгук