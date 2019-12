Зірка "Джокера" Хоакін Фенікс став людиною року за версією PETA

Хоакін Фенікс – знаменитий голлівудський актор, який відомий своєю роллю у фільмі "Гладіатор" (2000 ), "Переступити межу" (2005) та ще багатьма популярними картинами, однак чималого розголосу за останній рік він отримав саме через фільм "Джокер". Так, днями стало відомо, що 48-річний Хоакін Фенікс став людиною року.

Про це повідомляє іноземне видання The Hollywood Reporter. Хоакін Фенікс став людиною року за версією РЕТА, що українською звучить "Люди за етичне ставлення до тварин" (People for the Ethical Treatment of Animals).

45-річний актор отримав таке звання через свою ініціативну позицію щодо захисту тварин. Він є активним членом захисних оганізацій і часто відвідує кампанії, присвячені збереженню життя тварин.

Варто додати, шо Хоакін Фенікс відмовився від м'яса, коли йому було 3 роки. Він є одним з головних активістів та вегетаріанців Голлівуду. Також нещодавно, окрім бездоганної роботи в "Джокері", актор виступив продюсером фільму The Animal People. У документальній стрічці розповідається про волонтерів, які активно захищають права та життя тварин.