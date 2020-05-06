Зірка "Теорії великого вибуху" Мелісса Рауш вдруге стала мамою

Голлівудська акторка Мелісса Рауш, найбільш відома за роллю Бернадетт у серіалі "Теорія великого вибуху", народила другу дитину. Зірка розсекретила стать і ім'я нащадка.

На інстаграм-сторінці Мелісса Рауш опублікувала фото дитячої шапочки блакитного кольору, що зворушило мережу. У дописі акторка зізналась, що з чоловіком Вінстоном Раушом вирішила назвати сина Бруксом. Зірка не приховувала вдячності американським лікарям, які в час пандемії прийняли у неї пологи.

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"Я неймовірно рада повідомити, що у нас народився син, Брукс Рауш, який вже підкорив наші серця. Його поява стала можливою завдяки фронтовим героям – медсестрам і лікарям, які в цей складний кризовий час піклуються і про нове життя. Словами не описати, як я вдячна за те, що цей малюк приєднався до нашої сім'ї. Але, безумовно, нинішній час – найдивніший для того, щоб принести в світ нове життя", – написала Мелісса Рауш.

Як відомо, зі сценаристом Вінстоном Раушом Мелісса пішла до вівтаря у 2010 році. Подружжя оселилось в елітному будинку в Каліфорнії, де виховує вже двох дітей. Окрім новонародженого Брукса, у пари є ще 3-річна донька Сейді. Мелісса Рауш не хизується своєю сім'єю у мережі, тому наразі немає фото з її дітьми.