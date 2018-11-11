Зірка ''Євробачення'' виступить в окупованому Донецьку у день псевдовиборів

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Дмитро Колдун виступить в окупованому Донецьку
Дмитро Колдун виступить в окупованому Донецьку / Фото з відкритих джерел

Фіналіст міжнародного конкурсу "Євробачення", білоруський співак Дмитро Колдун сьогодні, 11 листопада, виступить в окупованому Донецьку. Концерт проводять у зв'язку з псевдовиборами нового ватажка бойовиків Донбасу.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що концерт пройде на центральній площі міста. Участь у ньому також візьме російська співачка Юлія Михальчик.

Святкування відбудеться за сприяння Російського центру, а вхід для охочих буде вільним. Окупанти також запропонували прийти на концерт жителям підконтрольної Україні частини Донецької області.

"Пам'ятаєте Дмитра Колдуна, який в 2007 році зайняв для Білорусі рекордне шосте місце на Євробаченні? Пацан опустився на саме дно", – прокоментував в Telegram канал "Білорусь головного мозку".

Хто такий Дмитро Колдун? Відомий білоруський співак та композитор. У 2007 році з піснею "Work Your Magic" представляв Білорусь на конкурсі "Євробачення", в якому посів шосте місце. Переможець російського конкурсу "Фабрика зірок – 6".

Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

Теги: LifeStyle Новини України Музика Україна – Росія Війна на Донбасі Новини Донецька Псевдовибори на окупованому Донбасі Новини Білорусі Євробачення
Джерело: Lifestyle
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