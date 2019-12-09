Зупиніться та роззирніться довкола: ONUKA представила етнічний кліп

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ONUKA "Zenit" / Instagram / @onukaofficial

Український гурт електронної музики, який сповідує народні мотиви у творчості, оприлюднив тематичне відео на пісню "Zenit". Відеоробота об'єднала звуки цимбал і трембіт, під які постали шамани, казкові персонажі річок, гір та полів. Різноманітні локації від карпатських гір до морських простор допомогли зобразити всю красу української природи.

Сьогодні, 9 грудня, гурт "ONUKA" презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Zenit" з другого студійного альбому "MOZAЇKA". У своїй шостій відеороботі музикантам вдалося відтворити полікультурність завдяки приголомшливим костюмам вигаданих персонажів. Режисером етнокліпу став саундпродюсер колективу та чоловік солістки Євген Філатов. 

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Зйомки охопили безліч мальовничих куточків нашої країни – карпатські схили, розлогі поля та полонини, морську безмежність і густі містичні ліси. Такі пейзажі влучно передали національний колорит. 

Онука зеніт
ONUKA "Zenit"

"Zenit" несе важливий меседж – не лише захоплюватися просторами природи, а й ощадливо ставитися до її ресурсів. Так, всі костюми, над якими працювала стилістка Леся Патока, створили з 15 мішків одягу, який вдалося відшукати на столичних секонд-хендах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

Презентація феєричного вбрання відбулася в рамках святкового вертепу на київській барахолці Кураж Базар цих вихідних. Після театралізованого дійства музиканти продали п'ять масок героїв кліпу на благодійному аукціоні. Їм вдалося виручити близько 39 тисяч гривень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

Я сподіваюсь, завдяки "Zenit" люди побачать те прекрасне, що нас оточує. Попри проблеми та негаразди, стрімкий ритм чи потреби сучасного світу, іноді потрібно зупинитися і відчути щастя у моменті. Ми бачимо лише те, що ми воліємо бачити,
– прокоментував гурт презентацію нового кліпу. 

ONUKA – Zenit: дивіться кліп онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика ONUKA
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