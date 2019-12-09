Зупиніться та роззирніться довкола: ONUKA представила етнічний кліп

Український гурт електронної музики, який сповідує народні мотиви у творчості, оприлюднив тематичне відео на пісню "Zenit". Відеоробота об'єднала звуки цимбал і трембіт, під які постали шамани, казкові персонажі річок, гір та полів. Різноманітні локації від карпатських гір до морських простор допомогли зобразити всю красу української природи.

Сьогодні, 9 грудня, гурт "ONUKA" презентував довгоочікуваний кліп на пісню "Zenit" з другого студійного альбому "MOZAЇKA". У своїй шостій відеороботі музикантам вдалося відтворити полікультурність завдяки приголомшливим костюмам вигаданих персонажів. Режисером етнокліпу став саундпродюсер колективу та чоловік солістки Євген Філатов.

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Зйомки охопили безліч мальовничих куточків нашої країни – карпатські схили, розлогі поля та полонини, морську безмежність і густі містичні ліси. Такі пейзажі влучно передали національний колорит.



ONUKA "Zenit"

"Zenit" несе важливий меседж – не лише захоплюватися просторами природи, а й ощадливо ставитися до її ресурсів. Так, всі костюми, над якими працювала стилістка Леся Патока, створили з 15 мішків одягу, який вдалося відшукати на столичних секонд-хендах.

Презентація феєричного вбрання відбулася в рамках святкового вертепу на київській барахолці Кураж Базар цих вихідних. Після театралізованого дійства музиканти продали п'ять масок героїв кліпу на благодійному аукціоні. Їм вдалося виручити близько 39 тисяч гривень.

Я сподіваюсь, завдяки "Zenit" люди побачать те прекрасне, що нас оточує. Попри проблеми та негаразди, стрімкий ритм чи потреби сучасного світу, іноді потрібно зупинитися і відчути щастя у моменті. Ми бачимо лише те, що ми воліємо бачити,

– прокоментував гурт презентацію нового кліпу.

ONUKA – Zenit: дивіться кліп онлайн