У лікарні помер один із поранених після підриву гранат на Закарпатті, – ЗМІ
Джерело:Віталій Глагола
На Закарпатті депутат підірвав гранати в сільраді, внаслідок чого постраждало чимало людей. Також згодом стало відомо про смерть однієї людини вже в лікарні.
Власне, 16 грудня відійшов на той світ в медичному закладі Віктор Павлович Пряділя, 55-річний депутат із села Березників. Підрив, як стверджують ЗМІ, здійснив обранець Сергій Батрин просто-таки під час сесії сільради.
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Жертва теракту в Керецьках
Уточнимо, що йдеться про підрив гранат в сільраді Керецьківської громади, що на Закарпатті. Правоохоронці кваліфікували те, що сталося того дня, як терористичний акт.
У лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані. Йдеться про 55-річного депутата Пряділя Віктора Павловича,
– повідомив журналіст Віталій Глагола.
Крім того, видання Суспільне підтверджує загибель 55-річного чоловіка з посиланням на джерела в лікарні Закарпатської області.
Як відомо, Віктор є першою жертвою цього теракту. Усім іншим потерпілим, а це 25 людей, медики продовжують надавати допомогу. Зокрема, у важкому стані перебуває депутат, який підірвав три гранати в будівлі сільської ради.Зверніть увагу! Близько 11:40 15 грудня у правоохоронних органах припускали, що підривник загинув внаслідок терористичного акту, що сам і скоїв. Однак згодом інформацію було оновлено – стало відомо, що він живим був доправлений до медичного закладу.
Більше контексту
- За справу взялася Служба безпеки України. Вона відкрила кримінальне провадження за статтею про скоєння терористичного акту. Відповідну підозру було оголошено зловмиснику.
- Також правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного, де виявили передсмертну записку депутата. Що в ній – невідомо, однак разом з тим медіа пишуть про конфлікт між цим обранцем та місцевим головою села.
- У своїх соціальних мережах Батрин публікував чимало інформації про розподілення коштів місцевого бюджету. Зокрема, його хвилювало виділення щомісячної премії сільському голові.
- Як зазначають ЗМІ, перед тим як організувати підрив гранат, чоловік посварився зі своїми колегами по службі. З-поміж іншого, він хотів, аби депутати відзвітували за бюджет 2023 року й лише потім ухвалювали фінансовий план на 2024 рік.