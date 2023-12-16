У лікарні помер один із поранених після підриву гранат на Закарпатті, – ЗМІ

На Закарпатті депутат підірвав гранати в сільраді, внаслідок чого постраждало чимало людей. Також згодом стало відомо про смерть однієї людини вже в лікарні.

Власне, 16 грудня відійшов на той світ в медичному закладі Віктор Павлович Пряділя, 55-річний депутат із села Березників. Підрив, як стверджують ЗМІ, здійснив обранець Сергій Батрин просто-таки під час сесії сільради.

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Жертва теракту в Керецьках

Уточнимо, що йдеться про підрив гранат в сільраді Керецьківської громади, що на Закарпатті. Правоохоронці кваліфікували те, що сталося того дня, як терористичний акт.

У лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді. Раніше йому ампутували ногу. Він був в реанімації у важкому стані. Йдеться про 55-річного депутата Пряділя Віктора Павловича,

– повідомив журналіст Віталій Глагола.

Крім того, видання Суспільне підтверджує загибель 55-річного чоловіка з посиланням на джерела в лікарні Закарпатської області.

Як відомо, Віктор є першою жертвою цього теракту. Усім іншим потерпілим, а це 25 людей, медики продовжують надавати допомогу. Зокрема, у важкому стані перебуває депутат, який підірвав три гранати в будівлі сільської ради.

Більше контексту

За справу взялася Служба безпеки України. Вона відкрила кримінальне провадження за статтею про скоєння терористичного акту. Відповідну підозру було оголошено зловмиснику.

Також правоохоронці провели обшук за місцем проживання підозрюваного, де виявили передсмертну записку депутата. Що в ній – невідомо, однак разом з тим медіа пишуть про конфлікт між цим обранцем та місцевим головою села.

У своїх соціальних мережах Батрин публікував чимало інформації про розподілення коштів місцевого бюджету. Зокрема, його хвилювало виділення щомісячної премії сільському голові.

Як зазначають ЗМІ, перед тим як організувати підрив гранат, чоловік посварився зі своїми колегами по службі. З-поміж іншого, він хотів, аби депутати відзвітували за бюджет 2023 року й лише потім ухвалювали фінансовий план на 2024 рік.