"Партнери отримали відповіді": Малюк, Сухачов і Кравченко обговорили з G7 спецоперації щодо НАБУ
- Генеральний прокурор України Руслан Кравченко разом з головою СБУ Василем Малюком і директором ДБР Олексієм Сухачовим обговорили з представниками G7 спецоперації щодо НАБУ, викорінення корупції та реформи правоохоронних органів.
- Кравченко заявив, що міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на свої запитання, і висловив вдячність за підтримку України.
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко разом з головою СБУ Василем Малюком і директором ДБР Олексієм Сухачовим поспілкувався з представниками G7. Під час зустрічі було порушено тему спецоперацій правоохоронців стосовно НАБУ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Руслана Кравченка у його телеграм-каналі.
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Що сказав Кравченко про зустріч з послами G7?
Руслан Кравченко розповів, що разом з Малюком, Сухачовим та послами G7 обговорили низку питань: від викорінення корупції та реформи правоохоронних органів, до боротьби з ворогом на передовій і всередині країни – з агентами Росії.
Наші міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді на всі свої запитання: і щодо роботи правоохоронних органів України в цілому, і щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ,
– сказав генпрокурор.
Кравченко також висловив переконання, що довіра і впевненість громадськості у верховенстві права – надважливі. І в цьому бачення України з міжнародними партнерами збігається.
Генеральний прокурор України також подякував партнерам за послідовну підтримку України.
До слова, раніше Верховна Рада 22 липня проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП. Цей закон підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору.
Законопроєкт уже підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Наразі документ направили на підпис президенту Володимиру Зеленському.