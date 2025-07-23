Грає на руку Кремлю, – у ЦПК розповіли про наслідки ліквідації незалежності НАБУ і САП

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12414, який згодом підписав Володимир Зеленський. Документ підпорядковує НАБУ та САП генеральному прокурору нашої держави. Це фактично ліквідовує незалежність цих структур.

Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк, зазначивши, що відбувся демонтаж основ нашої антикорупційної інфраструктури. За її словами, відтепер НАБУ і САП, як незалежних інституцій, немає.

До теми Чому ліквідація незалежності НАБУ та САП – це гра з вогнем і як скандал може вдарити по Україні

На що вплине законопроєкт про НАБУ і САП?

Дар'я Каленюк зауважила, що ухвалення законопроєкту про НАБУ і САП сприятиме згортанню всіх реформ і загалом демократії. Це може негативно вплинути на отримання міжнародної допомоги, зокрема фінансової й збройної.

НАБУ і САП були прописані в основі нашої європейської інтеграції протягом 10 років. За створення цих інституцій нам давали мільярди доларів позик від Міжнародного валютного фонду. Там прописані всі ці нюанси про незалежність обох організацій,

– сказала вона.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура була створена для того, щоб позбавити генерального прокурора можливого абсолютного впливу на всі розслідування НАБУ.

"Тобто вибивається основа, яку ми закладали як держава в нашій комунікації з ЄС, основа нашого прогресу в антикорупції верховенства права. На сьогодні євроінтеграція відкладена. Президент Зеленський відкинув нас на 10 років назад", – висловилась Каленюк.

Виконавча директорка Центру протидії корупції зазначила, що, паралельно з цим викликом, також залишається загроза з боку Росії.

Тому вся ця історія насправді грає на руку Кремля. Той, хто свідомо чи несвідомо втілював таку історію, він підігрує нашому ворогу, який щасливий, що в нас почалися внутрішні дестабілізаційні рухи,

– зауважила вона.

Російським пропагандистам, однозначно, вигідно, що в Україні нестабільна ситуація пов'язана із законопроєктом про НАБУ та САП. Вони намагатимуться максимально використовувати антиукраїнські наративи у своїх виступах.

Якою може бути міжнародна реакція на законопроєкт?

Дар'я Каленюк вважає, що ухвалення законопроєкту про НАБУ та САП закриває шлях до євроінтеграції.

Під великою загрозою є подальше фінансування України від Європейського Союзу. Вся ця історія буде описана міжнародними ЗМІ, тому в країнах ЄС навіть топполітикам буде дуже важко пояснити своєму суспільству, чому вони далі підтримують Україну, в якій відбуваються утиски стосовно антикорупційних інституцій,

– пояснила вона.

Додамо, у НАБУ та САП заявили, що нещодавні зміни в законодавстві значно звужують їхню незалежність і позбавляють ключових гарантій, необхідних для ефективної боротьби з топкорупцією. Керівники відомств наголосили на цьому під час зустрічі в Офісі Президента. Водночас вони запевнили у своїй відданості верховенству права та закликали міжнародних партнерів зберігати всебічну допомогу Україні.