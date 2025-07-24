Це був тест, який влада провалила, – політолог про скандальний закон щодо НАБУ та САП

Володимир Зеленський 22 липня підписав законопроєкт, який ліквідує незалежність НАБУ та САП. Вже на наступний день він заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. Однак після усього цей документ викликає в українців недовіру.

Президент України міг ветувати законопроєкт щодо ліквідації НАБУ та САП, але підписав його та побачив негативну реакцію суспільства. Це 24 Каналу зауважив політолог Микола Давидюк.

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Чому українці не довіряють новому законопроєкту?

Микола Давидюк зазначив, що попри те, що можна називати антикорупційні органи у новому законопроєкті незалежними, однак все одно залишати їх під контролем прокуратури. Він не викликає довіри у людей. Також внаслідок дій влади знищується стратегічна ціль руху в ЄС. Тому активна та свідома молодь, яка любить Україну, вийшла на протести.

Ми боремося і проти Росії, і за демократію тут. Тому що комусь здалося, що він може забрати собі все, що йому хочеться. Це був тест. Вони його не пройшли,

– підкреслив він.

Українці виходять на протести, тому що вони все-таки довіряли владі, хоч і бачили багато негативних моментів. Однак була думка, що зараз не на часі, що після війни антикорупційні органи візьмуться за усіх. Людей дуже сильно образили.

Як стверджують джерела, європейські лідери телефонують Зеленському та висловлюють невдоволення цим законом про НАБУ та САП. Вони обурені тим, що відбувається. Зокрема, може не відбутися вступу України до ЄС.

Зараз президент намагається відмотати, але довіри немає. Треба дивитись на цей закон. Не всі депутати хочуть голосувати. Насправді у НАБУ було 70 справ щодо депутатів на різній стадії фіналізації. Вони зберуть зараз 70 голосів, щоб відмотати? Ні,

– сказав політолог.

Важливо, що під час війни партнери виділяли гроші Україні на військові потреби, щоб ми могли відбиватись від Росії. Тому, ймовірно, це негативно впливатиме і на військову допомогу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 24 липня погодив текст законопроєкту щодо незалежності НАБУ та САП. За його словами, законопроєкт цього ж дня буде внесений до Верховної Ради України. Президент заявив, що цей законопроєкт гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання.